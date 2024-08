Endless Love, entra un nuovo personaggio di Terra Amara in autunno: tutte le anticipazioni

Da Terra Amara a Endless Love, il nuovo personaggio è pronto a stupire tutti. Ruolo inedito e intrigante per lui.

Le due soap opera turche sono amatissime nel nostro Paese, specie per i colpi di scena che avvengono durante ogni episodio. Terra Amara ed Endless Love sono riusciti a toccare dei livelli di audience inauditi e ciò è dovuto anche alla bellezza dei personaggi, interpretati da attori di altissimo livello. Uno di loro adesso farà parte di entrambe le soap.

Intanto, i fan di Endless Love sono in attesa del ritorno della soap opera sulle reti Mediaset, giacché è stata sospesa a partire dal 9 agosto. Tornerà in onda lunedì 26 agosto e a breve, in autunno, vedrà l’ingresso di un nuovo personaggio. Lo interpreterà un attore che in Terra Amara ha avuto un enorme successo e, sicuramente, verrà apprezzato anche dai fan di Endless. Il suo sarà un ruolo chiave e sarà in grado di interferire con il corso degli eventi con una disinvoltura che ha pochi eguali.

Endless Love, in autunno arriva la star di Terra Amara: ecco di chi stiamo parlando

In appena otto giorni, la soap opera turca che vede come protagonisti Nihan e Kemal andrà in scena con ben quattro serate. Questa programmazione voluta da Mediaset per Endless Love rende chiaro quanto seguito la soap possa aver avuto durante la prima stagione. Il finale, quindi, andrà in scena nel prime time, facendo da apripista a una seconda stagione ancor più ricca di suspense.

Fra i vari protagonisti capaci di tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori ci sarà anche l’attore Kerem Alisik, il quale interpreterà il ruolo di Ayhan Kandarli. Si tratta di colui che in Terra Amara ha interpretato la parte di Alì Rahmet Fekeli, molto apprezzato da parte dei tanti fan della soap opera turca.

In Terra Amara è amatissimo, anche perché ha vestito i panni di una figura paterna sia per Yilmaz che per Fikret. Morirà durante la quarta stagione ma in pochissimi sanno che prima di prender parte alle riprese di Terra Amara lo ha fatto per Endless Love. Qui entrerà in scena nella seconda stagione. Kerem Alisik è un attore molto noto in Turchia anche per i tanti ruoli cinematografici da lui interpretati.