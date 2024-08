Don Matteo sta per tornare e Nino Frassica rompe il silenzio: “Sono stanco…”

L’amatissimo attore Nino Frassica rompe il silenzio sulla nuova stagione di Don Matteo: svela una cosa inaspettata

La lunga attesa sta per finire: il 17 ottobre Don Matteo tornerà finalmente sugli schermi di Rai 1 con la sua quattordicesima stagione, portando con sé un carico di emozioni, suspense e, naturalmente, quel tocco inconfondibile di ironia che ha reso la serie un fenomeno di costume in Italia. Ma a pochi giorni dal debutto è Nino Frassica, storico interprete del maresciallo Cecchini, a rompere il silenzio e far parlare di sé con un post su Instagram che ha subito scatenato reazioni e commenti da parte dei fan.

Nel post in questione, Nino Frassica ha condiviso una foto comicamente nostalgica che lo ritrae nei panni di un improbabile maresciallo Cecchini “junior” nella prima stagione di Don Matteo, girata a Gubbio. “Come passa il tempo“, commenta sarcastico l’attore, a sottolineare il lungo viaggio che la serie ha compiuto, con lo spostamento delle riprese da Gubbio a Spoleto, avvenuto ormai da diverse stagioni. Ma Frassica ha aggiunto dell’altro.

Don Matteo, domanda a bruciapelo: la sorprendente risposta di Nino Frassica

L’amatissimo attore siciliano, noto per il suo spirito ironico e dissacrante, ha colto l’occasione per parlare di un argomento che lo perseguita ormai da anni: la fatidica domanda “Ti piace di più Gubbio o Spoleto?“. Frassica ha raccontato, con il suo solito tono leggero e divertente, come questa domanda gli venga posta in ogni luogo e situazione possibile, dalla caffetteria alla visita medica, fino a incontri casuali per strada. “Entro al bar e il barista: ‘Ti piace di più Gubbio o Spoleto?’“, scrive Frassica, proseguendo con una serie di esempi che mostrano quanto la curiosità del pubblico su questo argomento sia inesauribile.

La risposta del maresciallo Cecchini alla domanda, che ormai suona quasi come un tormentone, è tutt’altro che scontata: “Mi piace di più Galati Marina, provincia di Messina“. Con questa battuta, Frassica non solo dimostra di saper ancora una volta sdrammatizzare, ma ribadisce anche il suo forte legame con le sue radici siciliane, e con quello che è forse l’unico luogo che realmente non cambierebbe con nessun altro.

Il post di Frassica ha subito raccolto migliaia di like e commenti, molti dei quali scherzano sull’eterno dilemma che riguarda Gubbio e Spoleto, ma anche sull’attesa trepidante per il ritorno della serie. La sua ironia e la capacità di prendersi in giro, come sempre hanno colpito nel segno, confermandolo ancora una volta come uno degli attori più amati dal pubblico italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino Frassica (@ninofrassicaoff)

Con l’avvicinarsi della messa in onda, cresce l’attesa per scoprire cosa riserverà questa nuova stagione di Don Matteo. E mentre i fan continuano a chiedersi quale sia la città preferita di Nino Frassica, una cosa è certa: il maresciallo Cecchini sarà ancora una volta protagonista indiscusso.