Don Matteo 14, è l’ultima stagione di Cecchini? Cosa accadrà al Maresciallo

Don Matteo 14: per Cecchini, il maresciallo più amato d’Italia, sarà l’ultima stagione? Le ultime indiscrezioni

L’indiscrezione è incredibile: il famoso maresciallo della Caserma dei Carabinieri di Spoleto potrebbe abbandonare la serie tv targata Rai1. La fiction Don Matteo resterebbe orfana di uno dei personaggi presenti fin dalla prima stagione e che è entrato nel cuore di milioni di telespettatori.

Possibile che un pilastro così importante, anche per le sorti degli altri protagonisti della serie, possa dire addio? Gli appassionati di Don Matteo temono che il maresciallo non accetti le ultime novità intervenute nella storia, inducendolo a cambiare Caserma.

Qualcuno ipotizza invece che possa lasciare la divisa per una vita più tranquilla accanto al suo amore. Crescono, quindi, l’attesa e l’apprensione per le sorti di questo personaggio che negli anni ha dovuto affrontare tante situazioni difficili sia a lavoro che nel privato. Scopriamo assieme che cosa gli succederà.

Don Matteo 14, cosa succede al Maresciallo Cecchini: le indiscrezioni sulla nuova stagione

La sorte del Maresciallo Cecchini, interpretato dall’attore Nino Frassica, sta tenendo banco tra gli ammiratori di Don Matteo. La serie non è infatti nuova a cambi epocali: sono ben tre i Capitani della Caserma che si sono susseguiti nel tempo. Inoltre, anche lo stesso protagonista principale, il Don Matteo interpretato dall’attore Terence Hill, ha detto addio alla fiction.

Al suo posto è arrivato Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. L’ipotesi che anche il Maresciallo Cecchini possa quindi lasciare non pare poi così infondata. L’uomo sembra che nella prossima stagione, la numero quattordici, sarà stremato dai continui cambiamenti che hanno sconvolto la sua esistenza.

Il militare pare non accetti in maniera positiva il nuovo Capitano finendo per avere difficoltà nell’instaurare un buon legame con il successore di Anna. La donna, infatti, dopo aver sposato Marco, deciderà assieme a lui di trasferirsi sconvolgendo il delicato equilibrio emotivo del Maresciallo Cecchini.

L’uomo ha già perso la primogenita in un incidente stradale e la prima moglie per malattia. Adesso che sembrava aver ritrovato la felicità accanto a nuovi amici e alla sua nuova fidanzata, tutto per lui cambia nuovamente. Al suo fianco per non crollare ci sarà Don Massimo.

Il prete aiuterà il maresciallo ad avere un ottimo legame con il nuovo Capitano Diego Martini, interpretato dall’attore Eugenio Mastrandrea. Ancora una volta sembra proprio che il Maresciallo Cecchini finirà per fare il Cupido del proprio superiore aiutandolo a ritrovarsi con la sua ex, il pm Vittoria Guidi. Ovviamente non mancheranno i soliti momenti esilaranti e divertenti.