La Promessa, tragedia per Jana: il malefico piano di Cruz sconvolge tutti

In base alle anticipazioni de La Promessa, Jana dovrà affrontare una terribile tragedia che cambierà il corso degli eventi

Nel corso dei prossimi episodi della nota serie spagnola Cruz metterà in atto un piano malefico che sconvolgerà tutti quanti. Ecco cosa farà la marchesa.

Intrighi, scontri, segreti e amori impossibili segnano la trama de La Promessa fin dal suo esordio. Un mix di elementi che crea quella suspense necessaria ad appassionare una vasta fetta di pubblico. Quest’ultimo è estremamente curioso di vedere cosa accadrà ai vari protagonisti della serie ed in particolare come si evolverà la complicata storia d’amore tra Manuel e Jana.

Proprio la dolce cameriera, stando agli spoiler, dovrà fare i conti nel corso delle prossime puntate con una tragedia che stravolgerà la sua vita e quella delle persone a lei più care. Il tutto avrà luogo per colpo della marchesa Cruz che, avvalendosi dell’aiuto di Lorenzo, tenterà di far fuori uno dei personaggi più amati. Ecco di chi si tratta.

Spoiler La Promessa, il piano crudele di Cruz: brutte notizie in arrivo per Jana

Momenti di alta tensione nel corso delle prossime puntate de La Promessa. Stando alle anticipazioni, infatti, si scoprirà che Alonso è il vero padre di Curro. Il forte legame che li unisce spingerà Manuel a lasciare che sia Curro a prendere il suo posto in qualità di prossimo erede della famiglia. Una decisione che non passerà di certo inosservata e che farà infuriare Cruz e Don Lorenzo.

Quest’ultimi vogliono avere tutto sotto il loro controllo e non vogliono che Curro diventi parte integrante della famiglia. Per questo motivo la marchesa e Lorenzo studieranno un piano per cercare di far fuori per sempre il giovane. A tal fine decideranno di sabotare una battuta di caccia a cui prenderà parte anche Curro, in modo tale che venga gravemente ferito con un colpo d’arma da fuoco. Effettivamente Curro verrà colpito e le sue condizioni saranno così gravi da rischiare di morire.

Jana e il dottor Abel si metteranno pertanto subito al lavoro per tentare di salvargli la vita. Jana, in particolare, farà una trasfusione di sangue. Curro, però, non sarà l’unico a rischiare di perdere la vita. Durate la battuta di caccia, infatti, verrà ferito per errore anche Feliciano. Quest’ultimo verrà operato in un secondo momento rispetto a Curro e purtroppo morirà tra le braccia di sua mamma, ovvero Petra.