Daniele Dal Moro, terribile lutto per l’ex gieffino: il messaggio social lascia i fan in lacrime

L’ex gieffino Daniele Dal Moro ha subito un grave lutto. Ecco cosa è accaduto: il suo messaggio commuove i fan

Daniele Dal Moro non è l’unico a soffrire in questi giorni. Purtroppo il mondo dello spettacolo è stato investito da una grave perdita. Ecco che cosa ha scritto l’ex gieffino sulla sua pagina Istagram.

Tutti gli ex partecipanti del Grande Fratello e chi ha lavorato e lavora alla realizzazione del più importante reality show della televisione italiana è in lutto. Lo stesso dicasi per Daniele Dal Moro, modello e un imprenditore che ha fatto la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia nel 2019, esperienza durante la quale ha raccontato le sue traversie e le difficoltà affrontate nel corso della sua vita, classificandosi alla fine al quarto posto.

L’ex gieffino è rimasto molto colpito da questa inaspettata perdita. Infatti è venuto a mancare Nicola Fuiano, storico autore del Grande Fratello. La voce del confessionale aveva solo 61 anni e stava per compierne 62, la sua morte ha lasciato tutti spiazzati.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto ricordare Fuiano condividendo con tutti i suoi numerosi ammiratori un audio in cui si può sentire la famosa voce come se fosse ancora presente. “Daniele in confessionale. Daniele in magazzino. Daniele cambio batterie, Daniele il microfono“.

All’audio, Daniele ha aggiunto parole commoventi. Evidentemente era molto affezionato all’autore televisivo deceduto. L’ex tronista ha affermato di essere senza parole e ha parlato del legame con Fuiano: “Ci siamo scannati, abbiamo fatto pace e abbiamo parlato per centinaia di ore“,

Il modello ha aggiunto che Fuiano l’ha sempre trattato come un amico: “Mi ha aiutato, spronato, supportato sempre. Mi mancherai. Ti voglio bene” ha concluso. Dal Moro non è stato l’unico vippone a esprimere pubblicamente il proprio dolore. Il judoka Marco Maddaloni ha detto che dietro la voce che parlava nel confessionale c’era un’anima stupenda. Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del GF, ha sottolineato che Nicola era una persona meravigliosa e che la sua voce trasmetteva tranquillità.

Fuiano si era formato come coreografo e ballerino. Aveva lavorato a lungo in teatro come direttore di scena. Nel corso della sua carriera nel mondo della televisione ha dato il suo contributo anche a La Talpa, L’Isola dei Famosi, Cuochi e Fiamme.