Pomeriggio Cinque in partenza, Myrta Merlino annuncia i primi due ospiti famosissimi

Ci avviciniamo alla nuova stagione di Mediaset e di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino: ecco chi saranno i primi due ospiti

Dopo un po’ di incertezza iniziale su chi avrebbe condotto Pomeriggio Cinque, arriva la conferma, ovvero per il secondo anno consecutivo al timone del programma ci sarà la giornalista Myrta Merlino. Dopo un anno non molto facile per la conduttrice, che aveva sostituito Barbara D’Urso, Piersilvio Berlusconi ha deciso di nuovo di confermare l’ex volto di La 7.

Pomeriggio Cinque è un programma televisivo, talk show e rotocalco di costume, oggi molto vicino alla cronaca, che va in onda su Canale 5 dal 1º settembre 2008, condotto da Barbara D’Urso fino al 2 giugno 2023, anno in cui è stata allontanata sorprendentemente dai vertici Mediaset.

La conduzione è passata a Myrta Merlino con ascolti al di sotto delle aspettative. La giornalista, partita con un’impronta ‘dursiana’, ha cercato di imprimere al programma un taglio diverso, dando spazio anche alla cronaca giornalistica. Il programma, in concorrenza con La Vita in Diretta della Rai, è giunto alla sedicesima edizione.

Pomeriggio Cinque, la rivoluzione di Myrta Merlino: due ospiti importanti e rivoluzione in studio

Nonostante i dubbi iniziali, Myrta Merlino, ha accettato nuovamente la conduzione di Pomeriggio Cinque, che partirà il prossimo 2 settembre, anche se quest’anno il format presenterà delle novità. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni la giornalista ha dichiarato: “L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, perché per me era un’esperienza del tutto nuova. Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata”.

Saranno nuovi lo studio, gli ospiti e gli opinionisti. Lo studio, avrà colori più vivaci, al centro ci sarà un ‘segno’, ‘un oggetto’ attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose. Tra gli ospiti fissi, Myrta Merlino avrà con sé, la sua amica Eleonora Giorgi ed il collega Antonio Caprarica che si occuperà dei reali inglesi e delle elezioni americane.

Per quanto riguarda gli opinionisti, Myrta Merlino avrà al suo fianco personaggi con storie da raccontare che possano fungere da esempio. Anche sulle tematiche, Pomeriggio Cinque, spazierà con grande attenzione per il mondo femminile. Si parlerà di femminicidi, diritti civili e battaglie condotte dalle donne. Alla luce della scorsa edizione, Myrta Merlino ha dichiarato di aver fatto suo programma e che in questa edizione si sentirà sicuramente più a suo agio. Non ci resta quindi che aspettare l’inizio, che avverrà tra qualche giorno.