Nicole Murgia, guai per l’influencer durante il soggiorno al mare: molti commettono il suo stesso errore

Nicole Murgia, i guai per l’influencer non sono affatto terminati: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Una delle artiste che hanno cambiato il mondo dello spettacolo con il proprio talento artistico e non solo è proprio lei, la splendida Nicole Murgia. Negli anni, infatti, ha dimostrato le sue abilità attoriali in diverse fiction di successo come Don Matteo e Tutti pazzi per amore, attualmente svolge la professione di influencer. Purtroppo, la giovane Nicole si è trovata in seri guai e gli ha voluti mostrare sui social: ecco cosa le è accaduto.

Originaria di Roma, Nicole ha anche una componente sarda nel suo DNA poiché suo papà è originario di un paese in provincia di Sassari. La donna si è fatta conoscere nel ruolo di attrice mostrando a tutti il suo splendido talento, oltre che la sua bellezza incredibile. Il successo per Nicole Murgia è arrivato grazie alla serie televisivo Don Matteo 2, interpretando il ruolo di Lalla. il debutto sul grande schermo, invece, è avvenuto grazie al film Nemmeno in un sogno diretto da Gianluca Greco.

Ma sta crescendo sempre di più sul piccolo schermo, visto anche il ruolo influente nella fiction Rai, Tutti pazzi per amore al fianco di Emilio Solfrizzi. La ragazza, inoltre, ha prestato il suo volto partecipando al Grande Fratello Vip qualche tempo fa. Circa la vita sentimentale, la donna è legata al calciatore Alessandro Bertolacci dal 2011. Insieme, successivamente, si sono uniti in matrimonio nel 2015, e il 13 gennaio 2017 è nato il loro figlio Matias mentre il secondogenito Lucas è nato nel 2019.

Nicole Murgia, dal successo ai guai inevitabili

Nonostante il successo artistico ricevuto negli anni da Nicole Murgia, oggi molto attiva sui social in qualità di influencer, la donna ha voluto mostrare un guaio che ha preoccupato molti follower che seguono costantemente il suo profilo.

In molti si sono chiesti cosa fosse successo ma vi diciamo subito che non è nulla di preoccupante; la bellissima Nicole ha dimenticato di togliere gli occhiali e ha preso un abbronzatura un po’ particolare al volto, che fa parecchio ridere.Infatti, si legge: “La passione per i filtri non finirà mai” con tanto di emoticon divertite. La storia è stata postata da una sua amica che taggandola ha scritto: “Ma una si può abbronzare con gli occhiali?“. Un momento davvero buffo.