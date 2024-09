Alena Seredova, dopo anni arriva la rivelazione mozzafiato su Buffon: tutti increduli

Alena Seredova torna sulla fine del matrimonio con Gianluigi Buffon: rivelazione che lascia tutti senza fiato.

In passato, è stata, di sicuro, una delle coppie più iconiche del mondo dello spettacolo e dello sport, quella tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon. Conclusasi però come sappiamo in maniera burrascosa dopo alcuni anni di matrimonio. Una vicenda che all’epoca aveva fatto molto discutere in ambito di gossip.

L’ex portiere della Nazionale aveva avviato una relazione clandestina con la giornalista Ilaria D’Amico, un qualcosa che l’ex modella e attrice non riuscì a sopportare. Inevitabili la rottura e il divorzio. Da tempo, per entrambi, una nuova vita. Buffon e la D’Amico sono insieme da ormai dieci anni e presto convoleranno a nozze, la Seredova invece ha ricominciato risposandosi con il manager Alessandro Nasi.

In questo secondo matrimonio, Alena ha avuto una terza figlia, Vivienne Charlotte, dopo i due avuti con Buffon, Louis Thomas e David Lee. Oggi, Alena vive una vita molto diversa, concentrandosi sul suo lavoro da imprenditrice, lontana ormai dal mondo dello spettacolo, ma appare davvero serena e felice, mostrandosi sempre in semplicità e buonumore davanti ai suoi fan sui social.

Alena Seredova non perdona Buffon: la frase non lascia dubbi

Con i suoi ammiratori, su Instagram – dove è ancora molto seguita nonostante abbia abbandonato le scene, con un pubblico da quasi 600 mila followers – si è confidata rispondendo ad alcune domande sulla sua vita privata. E le dichiarazioni rilasciate da Alena sono state senza dubbio significative.

Alena ha decisamente meno confidenza con il mondo della tv e i riflettori, ma la si vede spesso a ‘Verissimo’ come ospite. A chi le ha chiesto come mai, lei ha spiegato: “Ci vado volentieri, è un programma dove non ti obbligano a fare niente e posso essere me stessa. Inoltre Silvia Toffanin è una ottima padrona di casa, è sempre un piacere”.

Dopo la nascita della terza figlia, lo scorso anno, Alena ha chiarito che non ne avrà altri: “Ormai è troppo tardi per un’altra gravidanza“. Quindi, una frase piuttosto significativa su cosa ha significato la rottura con Buffon. A una persona che le ha chiesto se sia giusto perdonare un partner per tenere unita la famiglia, ha risposto in questo modo: “Assolutamente no, non vorrei che suonasse male, ma proprio non ce la faccio. Una madre infelice non sarebbe una buona mamma. Nel mio caso, ho pensato ai miei figli ma anche a me“.