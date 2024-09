L’Isola dei Famosi, dopo anni arriva la confessione choc di Simona Ventura: è successo dietro le quinte

Simona Ventura ha rivelato cosa successe dietro le quinte de L’Isola dei Famosi nell’anno della sua creazione: non lo aveva mai detto prima.

Anche se ormai L’Isola dei Famosi è diventato a tutti gli effetti un format di Mediaset, è stato il primo reality show sul quale la Rai decise di investire in maniera massiccia.

All’epoca si trattava di cominciare a cavalcare l’onda dei reality che avevano fatto il loro ingresso trionfale nella televisione italiana con la prima, storica edizione del Grande Fratello su Canale 5. Intuendo la gigantesca portata del fenomeno reality, la Rai decise di creare a sua volta un format in grado di fare concorrenza a Mediaset, evitando di essere lasciata indietro e perdere un’amplissima fascia di pubblico.

Era il 2003, e Simona Ventura aveva conquistato la domenica pomeriggio ereditando Quelli Che il Calcio da Fabio Fazio ed entrando in quello che sarebbe stato il periodo più brillante della sua carriera televisiva. Proprio sulla base di questo grande successo e anche dell’enorme apprezzamento del pubblico, Rai decise di affidare proprio alla Ventura la conduzione di uno show completamente nuovo che sarebbe stato anche una grande scommessa per la TV di stato.

“Un successo inaspettato”: la rivelazione di Simona Ventura

Come accade sempre, anche per i progetti che sembrano più promettenti, nonostante il fatto che Rai avesse deciso di investire su L’Isola dei Famosi, le previsioni sul successo dello show furono comunque molto prudenti.

La Ventura ha ricordato infatti che all’epoca il programma era considerato come “una piccola realtà” , cioè una trasmissione che nella migliore delle ipotesi non sarebbe arrivata ad avere uno share a due cifre. Le aspettative della Rete, infatti, si attestavano intorno al 7% o all’8% di share.

“L’unica che mi ricordo disse ‘ma perché venite contro Scherzi a Parte?’, che all’epoca era un titolo fortissimo di Mediaset, fu Fatma Ruffini” ha raccontato la Ventura. All’epoca quindi l’autrice lavorava per Mediaset ed era stata l’unica a rendersi conto del potenziale dell’Isola: aveva già cominciato a temere la sua concorrenza.

La Ventura ricorda benissimo di aver tentato di rassicurare la Ruffini: lei stessa era convinta che L’Isola dei Famosi non avrebbe mai potuto davvero sfidare gli ascolti di un programma dal successo gigantesco come Scherzi a Parte. La Ruffini rispose: “Eh, no, questa cosa qua … vedrai…” intendendo che il nuovo programma sarebbe stato molto più forte di quanto la stessa presentatrice si aspettava.

Aveva perfettamente ragione, come la stessa Ventura ha ricordato. “Siamo partiti con il 21% di share nella prima puntata. È stato un successo inaspettato per tutti!”. Non è quindi un caso che, non appena è stato possibile acquistare il format perché RAI decise di non realizzare una nuova edizione, Mediaset lo ha immediatamente acquistato e ne ha fatto un programma di punta della sua prima serata.