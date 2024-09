Antonella Clerici furiosa a E’ Sempre Mezzogiorno: fuori controllo, il motivo

Antonella Clerici si è mostrata furiosa prima del programma E’ Sempre Mezzogiorno: ecco il motivo della sua reazione.

La famosa conduttrice è, ormai da molti anni, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Alle spalle ha infatti una carriera degna di nota che le ha permesso, giorno dopo giorno, di diventare il personaggio che è oggi. Ha infatti condotto diversi programmi televisivi e, tra i più recenti, ci sono la trasmissione culinaria che va in onda ogni giorno su Rai 1 e il talent show The Voice Senior.

Ad attirare l’attenzione è stata di recente una reazione avuta dalla Clerici prima della messa in onda del tv show culinario. Questo è ciò che è successo.

Caos a E’ Sempre Mezzogiorno: cosa ha fatto Clerici

La scorsa domenica è stato mandato in onda il Gran Premio di Formula Uno nella città di Monza, e a vincere è stato proprio il bravissimo Leclerc con la sua Ferrari. Tra i tanti ammiratori dell’attesissimo evento, c’è stata anche la conduttrice Antonella Clerici, che ha sempre avuto molta esperienza con lo sport e che ha quindi voluto dire la sua. La conduttrice si è infatti espressa sul suo account ufficiale di X e, dopo aver pubblicato la foto del pilota vincitore della gara insieme ai fan, ha scritto “Il selfie più bello“.

Questo post ha però avuto un riscontro non proprio positivo da parte di alcuni utenti del web, dato che uno di loro ha detto: “Ma su tutti gli sport devi fare un tweet?“. Una frase, la sua, che non è affatto passata inosservata e che ha avuto un feedback da parte della conduttrice. “Forse sei molto giovane ma io per 10 anni ho fatto la giornalista sportiva“, ha infatti scritto Antonella Clerici rivolgendosi all’utente. La stessa ha inoltre fatto presente che ha seguito tre campionati del mondo di calcio e due olimpiadi, ma anche che ha condotto nella sua vita vari programmi sportivi. “Posso essere liberamente tifosa o devo chiedere il permesso?“, ha infine concluso lei.

La stessa persona ha nuovamente replicato scrivendole: “Ho fatto una domanda semplice. Non deve risentirsi, se vuole solo che le si dica brava e bella (cosa vera per altro), mi limiterò ad essere nella media come tanti. Saluti“. Su quest’ultima frase la Clerici ha però preferito non soffermarsi, anche se ci sono stati molti commenti da parte dei fan che hanno appoggiato l’opinione della conduttrice.