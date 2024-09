Ernesto Russo, la verità sull’addio al trono over: cosa succedeva a Uomini e Donne

Ernesto Russo si confida in un’interista, rivelando una volta per tutte cosa lo ha spinto a dire addio a Uomini e Donne

Il 16 settembre si riaccenderanno i riflettori su Uomini e Donne, che darà il via alla sua nuova edizione. C’è tanta attesa da parte del pubblico, pronto a scoprire tutte le novità che la produzione e Maria De Filippi hanno messo in pentola, per catalizzare come sempre la sua attenzione. Fra le novità c’è anche una conferma, che già aleggiava da tempo: l’assenza di Ernesto Russo.

L’ex cavaliere campano infatti ha abbandonato lo show poco prima della precedente stagione a causa di una serie di segnalazioni che lo presentavano non troppo in linea con le regole del programma. Ernesto infatti mentre corteggiava le dame dello studio di Canale 5, ne frequentava altre fuori dal contesto televisivo.

Nonostante le polemiche iniziali dovute alla sua improvvisa uscita, a distanza di tempo Ernesto ha voluto chiarire, parlando delle sue sensazioni e dei motivi della scelta effettuata. Una cosa che ha stupito più di tutti è che alla fine, l’ambito imprenditore nel campo della ristorazione, ha trovato pure l’amore, ma non alla corte di Queen Mary.

Ernesto Russo dopo Uomini e Donne e il suo pensiero sullo show

Ernesto Russo in un’intervista al settimanale Nuovo, ha rivelato di aver deciso di abbandonare il programma poco prima della fine della scorsa edizione, spiegando di essersi reso conto che il format non era adatto a lui. “Non ero compatibile con quello show”, ha ammesso, segnando così una chiusura netta con la trasmissione.

L’ex cavaliere ha confessato di non avere rimpianti per la sua scelta e di essere stato sincero fin dall’inizio. “Sono stato onesto e ho ammesso di essermi guardato attorno anche a telecamere spente”, ha detto, riferendosi alla sua esperienza. E a forza di guardarsi intorno, l’ex cavaliere ha trovato l’amore, ma non grazie al dating show di Mediaset. Tempo fa sui social ha presentato la sua nuova compagna, Marta, più giovane di lui di tredici anni. “La prima cosa che mi ha colpito di lei è stata la sua personalità”, ha specificato.

Durante l’intervista, Ernesto ha anche ricordato il suo debutto nel programma come corteggiatore di Ida Platano, una delle protagoniste più amate del Trono Over. Tuttavia, la sua avventura con Ida non è andata come sperava. Nonostante le incomprensioni sentimentali, Ernesto ha mantenuto dei legami positivi all’interno del programma. Ora, innamoratissimo e con la decisione di non partecipare a Temptation Island, Ernesto Russo si gode la vita lontano dai riflettori, consapevole delle sue scelte e delle sue priorità.