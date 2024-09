Com’era Roberta Di Padua prima di diventare famosa: la trasformazione

Com’era Roberta Di Padua prima di diventare la dama più famosa di Uomini e Donne? La trasformazione è evidente.

Roberta Di Padua è una delle donne più chiacchierate del momento. Il suo approdo all’evento cinematografico più atteso dell’anno, che si è svolto come di consueto a Venezia, ha destato entusiasmo da parte dei fan e, non sono mancate le polemiche. Accompagnata da Alessandro Vicinanza ha postato scatti e stories che hanno conquistato il popolo dei social. Entrambi hanno sfoggiato un look total white da capogiro che è stato promosso a pieni voti dai supporter.

I detrattori della coppia hanno invece malignato sulla loro partecipazione, asserendo che la presenza di ambedue fosse: “priva di qualsivoglia significato”, poiché né Roberta né Alessandro hanno avuto esperienze nel mondo cinematografico. Al di là del dibattito che ne è scaturito, entrambi sono stati acclamati per la scelta del look. Roberta è stata promossa a pieni voti, l’abito corto, bianco e con strascico ha fatto breccia nel cuore delle sue fan, che non hanno potuto fare a meno di farle i complimenti. Nel corso degli anni, l’ex dama del trono over è divenuta un esempio di stile e grazia.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua ieri e oggi, quanto è cambiata?

Sensuale e raffinata sa come enfatizzare i suoi punti di forza senza strafare. Osannata per la sua forte personalità e per il carisma travolgente è divenuta un’icona di bellezza. Giunonica, sexy ed affascinante è una delle donne più idolatrate dagli utenti dei social. Ma come era prima di diventare famosa? C’è chi sostiene che sia cambiata molto e, che la trasformazione sia da attribuire ad un presunto ricorso alla chirurgia estetica che avrebbe migliorato alcune parti del suo viso. Come mostrano le immagini, tratte da alcuni frame delle puntate di Uomini e Donne, c’è stato un lieve cambiamento.

Taluni sostengono che la vulcanica dama del parterre femminile abbia effettuato un filler al labbro superiore. In merito ai presunti ritocchini, Roberta non ha mai detto come stanno le cose, dunque non si può affermare con assoluta certezza che abbia apportato qualche forma di miglioramento al viso. Ciò che è certo, è che ormai con il trucco è possibile far apparire le labbra più sode, turgide e rimpolpate, senza l’ausilio dei filler, si ritiene dunque che l’ex dama abbia optato per una tecnica make up volta innovativa, volta a rendere le sue labbra otticamente più grandi e carnose.