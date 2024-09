Harry curiosità: in cosa è laureato il Principe e che lavoro fa oggi

Harry, come suo fratello William, erede al trono, ha avuto un percorso di studio eccellente: in cosa si è laureato?

Studiare è importante per una crescita personale e per stare al mondo. Nella storia dei reali d’Inghilterra, anche se non tutti i membri sono laureati, la maggior parte lo è. E nonostante possa sembrare stonato, anche i reali “lavorano”, anche se “lavoro” per loro è cosa diversa.

Il principe Harry, Duca di Sussex, è noto non solo per il suo titolo nobiliare e la sua posizione all’interno della famiglia reale britannica, ma anche per le scelte coraggiose e indipendenti che hanno scandito la sua vita pubblica. Nato il 15 settembre 1984 a Londra, Henry Charles Albert David – meglio conosciuto appunto come Harry – è il secondogenito del re Carlo III e della compianta Lady Diana Spencer, il cui tragico destino ha segnato profondamente la sua infanzia.

La sua gioventù è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, caratterizzata da episodi che lo hanno dipinto come il “principe ribelle” della famiglia reale. Tuttavia, dietro questa immagine si cela un uomo che ha dimostrato fin da giovane una forte determinazione a servire il proprio Paese.

Principe Harry: dalla carriera militare al nuovo percorso lavorativo

Dopo aver completato gli studi all’Eton College nel 2003, Harry ha scelto un percorso inusuale per un reale: l’ingresso nell’esercito. Nel 2005, si è unito all’Accademia Militare Reale di Sandhurst come cadetto, avviando così una carriera militare durata oltre un decennio. Il suo servizio in Afghanistan, dove è stato schierato in missioni rischiose, ha mostrato il suo lato più determinato e coraggioso.

È stato il primo membro della famiglia reale a prestare servizio in una zona di guerra dai tempi del conflitto delle Falkland, in cui suo zio Andrea aveva combattuto. Harry ha continuato la sua carriera militare fino al 2015, raggiungendo il grado di maggiore e distinguendosi come pilota di elicotteri Apache. Nel corso della sua vita, Harry ha sempre nutrito un grande interesse per le cause umanitarie, che lo ha portato a fondare gli Invictus Games, una competizione internazionale per veterani feriti e malati.

Ma è nel 2020 che la sua vita ha preso una svolta decisiva, quando insieme alla moglie, Meghan Markle, ha annunciato il ritiro dagli incarichi ufficiali della famiglia reale. La decisione, storica e clamorosa, è stata accompagnata dal desiderio di raggiungere l’indipendenza finanziaria e dedicarsi a progetti personali. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno così lasciato il Regno Unito per trasferirsi in Nord America, dapprima in Canada e poi in California, dove vivono con i loro due figli.

Oggi, Harry si è reinventato in molti ruoli. Con la moglie, ha avviato Archewell, una fondazione che si occupa di sostenibilità, giustizia sociale e diritti umani. Inoltre, il principe ha intrapreso collaborazioni con diverse piattaforme, come Netflix e Spotify, producendo contenuti multimediali che raccontano storie di speranza e resilienza.