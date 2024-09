Paolo Del Debbio, sfuriata in diretta: cosa è successo a 4 di Sera

Paolo Del Debbio, sfuriata in diretta: cosa è successo durante la puntata di 4 di Sera, nuovo talk politico di Rete 4 affidato al giornalista.

Volto consolidato dell’informazione Mediaset, Paolo Del Debbio accoglie meritatamente il consenso del pubblico. Il giornalista ha portato al successo format come Dritto e Rovescio, conseguendo dati share inaspettati. Diretto e sincero Del Debbio è un conduttore senza filtri, e questo piace ai telespettatori. Inoltre si dichiara sempre dalla parte della gente comune e in più occasioni ha dato voce alle piazze, dando visibilità ai cittadini.

La dirigenza Mediaset, per la stagione in corso, ha affidato al giornalista anche la conduzione di 4 di Sera, nuovo talk politico e di attualità. Un format destinato a confermare il successo dell’informazione di Rete 4 a cui Del Debbio darà sicuramente spessore e rilevanza. Il talk si svolge alla presenza di ospiti in studio e in collegamento: opinionisti e esperti di politica, ma anche di costume e società. Nell’ultima puntata andata in onda non tutto però è andato per il verso giusto: il conduttore ha rivelato alcuni problemi di gestione interna e questo ha provocato una sua inaspettata reazione.

Al centro del dibattito di 4 Di Sera la vicenda che ha travolto il ministro della cultura Sangiuliano e della della presunta collaboratrice Maria Rosaria Boccia. Il tema ha avuto un eco mediatico, ed è stato trattato in diversi salotti tv. Ospiti di Del Debbio Simona Malpezzi, Giuseppe Cruciani e Pietro Senaldi, che hanno commentato la vicenda in modo diplomatico e composto, analizzandola da diversi punti di vista. A gestire il dibattito, che in alcuni punti è apparso impegnativo, Paolo del Debbio. Il conduttore ha poi dovuto far fronte anche ad alcuni problemi gestionali.

Paolo del Debbio infastidito: lo sfogo del giornalista

Nel corso del dibattito Paolo Del Debbio non ha nascosto il suo disagio nei confronti della regia. Il conduttore ha ripetutamente riscontrato dei problemi audio che gli hanno impedito di gestire il talk come desiderava. Visibilmente infastidito si è rivolto alla regia chiedendo una rapida risoluzione: “Allora, prima che mi inc…zi decisamente, lo dico alla regia: non si sente, va bene? Avete voluto l’exploit iniziale a 4 di Sera? L’avete avuto!”

Il conduttore ha poi concluso: “Quindi regolate, sennò vengo io a quegli attrezzini che vanno su e giù e ci penso io. Mi metto una consolle qui e ci penso da me a tutto. Poi spazzo anche lo studio”. Lo sfogo di Del Debbio è avvenuto davanti agli ospiti che non hanno nascosto il loro imbarazzo.

Un attacco alla regia, diretta da Fabrizio Deplano, che è apparso sopra le righe, oltre che evitabile. La situazione poteva risolversi anche dietro le quinte, evitando una situazione decisamente poco piacevole per i presenti e anche per il pubblico. Il debutto di 4 sera non è stato eclatante: non ha superato gli 800mila spettatori, ha raggiunto solo il 4,5% di share.