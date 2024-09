Il grande annuncio di Serena Bortone dopo l’addio alla Rai. Cosa succede alla giornalista

Dopo l’addio alla Rai, Serena Bortone è pronta per una nuova avventura: il grande annuncio. Ecco cosa succede alla giornalista.

Per diverse stagioni tv Serena Bortone è stato uno dei volti di punta della Rai. Le sono stati affidati diversi format: dal daytime del primo pomeriggio alla prima serata su Rai 3, e ha sempre riscosso il favore del pubblico. Giornalista, ma soprattutto conduttrice cortese e accogliente sia nel salotto quotidiano di Oggi è un altro giorno che nel talk Che sarà, la Bortone è oggi fuori dai palinsesti Rai. Le polemiche che l’hanno travolta la scorsa stagione, a quanto pare, hanno condizionato il suo ritorno in tv.

Il caso Scurati e alcune diverse accuse che le sono state rivolte hanno avuto un effetto non vantaggioso per la conduttrice. Serena non ha rilasciato commenti in merito a quanto è stato detto su di lei, ha continuato a lavorare in modo composto e professionale. Roberto Sergio, dirigente accreditato della rete di stato, ha pubblicamente manifestato la sua disapprovazione nei confronti delle scelte tv fatte da Serena Bortone. Il clima, decisamente non sereno, ha indotto la giornalista a guardarsi intorno.

Per il momento la Bortone non tornerà in tv, ha detto addio alla Rai, ma è prossima ad intraprendere una nuova avventura professionale. L’annuncio è stato condiviso nei giorni scorsi e rivela che la conduttrice non resterà a casa per la prossima stagione. Serena infatti ha accettato di condurre un nuovo programma radiofonico, 5 in Condotta, su Radio 2. Un talk che le permetterà di parlare di temi d’attualità internazionali e non. Durante la messa in onda la conduttrice potrà anche interagire con il pubblico che avrà la possibilità di chiamarla in diretta.

Serena Bortone, ritorno in scena non privo di polemiche

5 in condotta è il titolo del nuovo programma radiofonico di Serena Bortone. E se l’addio alla Rai della conduttrice non è stato privo di polemiche, il debutto in radio sembra essere altrettanto vivace. 5 in condotta è il voto dato agli allievi quando tengono un comportamento scorretto a scuola, un voto che può condizionare anche il rendimento dello studente.

La scelta della Bortone appare pungente e non è escluso che sia rivolta proprio alla dirigenza Rai. Tuttavia è possibile che la Bortone il 5 lo abbia dato a se stessa, un modo per riconoscere le sue responsabilità in merito alle polemiche che l’hanno travolta lo scorso anno. Una confessione non palese, ma indiretta. L’interpretazione è tuttavia del tutto personale.

Serena Bortone si appresta ad intraprendere questa nuova avventura professionale in modo pacato, con l’entusiasmo che la contraddistingue, certa di poter trovare un’ambiente sereno dove poter lavorare in piena libertà, senza subire dicta e condizionamenti esterni.