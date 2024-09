Pastiglie della lavastoviglie, ti salvano dalle pulizie: il trucco per usarle in tutta casa

Le pastiglie per lavastoviglie sono considerate un vero e proprio asso nella manica per la pulizia domestica, grazie alla loro versatilità e efficacia in compiti che vanno ben oltre il semplice utilizzo nella lavastoviglie.

In questo articolo, scopriremo sei trucchi incredibili che trasformeranno il modo in cui utilizzi queste pastiglie, rendendo le pulizie di casa più semplici ed efficaci.

Capsule, non solo in lavastoviglie, il trucco per utilizzarle (Sardegnaoggi.it)

Velocizzare le pulizie sempre con la stessa efficacia è il sogno di tutti. Dedicare del tempo alla casa rimane sempre più difficile con i ritmi di vita quotidiani e, quindi, trovare delle strategia per dedicare più tempo ai propri interessi fa comodo. Qui sotto vedremo in che modo poter usare le capsule della lavastoviglie, i suoi usi sono eccezionali.

Dal forno alla doccia, il trucco per velocizzare le pulizie

Il primo trucco riguarda una delle faccende domestiche più odiate: la pulizia del forno. Spesso, rimuovere incrostazioni e macchie ostinate dal forno può sembrare un’impresa titanica. Tuttavia, l’utilizzo di una pastiglia per lavastoviglie può semplificare notevolmente questo compito. Basta sciogliere una pastiglia in una ciotola con acqua calda (circa 60 gradi) e attendere fino a completa dissoluzione. Con guanti protettivi, si immerge una spugna o un panno nella soluzione ottenuta e si passa su tutta la superficie interna del forno, prestando particolare attenzione alle aree più sporche. Successivamente, si possono posizionare dei tovaglioli di carta imbevuti nella stessa soluzione all’interno del forno: questi aderiranno bene alle pareti permettendo al detergente di agire efficacemente. Dopo circa un’ora è possibile rimuovere i tovaglioli e ripassare con una spugna; noterai che gran parte delle incrostazioni sarà già stata ammorbidita o rimossa.

Un altro uso sorprendente della pastiglia per lavastoviglie è legato alla pulizia del ferro da stiro quando questo presenta depositi calcarei o altre impurità sulla sua piastra. Accendendo il ferro e attendendo che si riscaldi moderatamente, è possibile strofinarvi sopra delicatamente una pastiglia per lavastoviglie asciutta. Vedrai lo sporco staccarsi quasi immediatamente dalla superficie. Una volta raffreddato il ferro, potrai eliminare eventuali residui con un panno umido e utilizzare uno scovolino per pulire gli angoli più difficili da raggiungere.

Le pastiglie per lavastoviglie possono anche prevenire o risolvere problemi di scarichi intasati senza necessità di ricorrere a idraulici o prodotti chimici aggressivi ed costosi. Lanciare una pastiglia direttamente nello scarico seguita da circa un litro e mezzo d’acqua calda (60 gradi) garantirà la dissoluzione dei grassi e delle sostanze untuose responsabili dell’ostruzione dei tubi.

Invece di acquistare deodoranti specifici esauriti rapidamente, inserisci una pastiglia per lavastovigilie nel contenitore del deodorante WC esistente; ogni volta che sciacquerai verrà rilasciata una piccola quantità della soluzione detergente assicurando così pulizia continua ed efficace.

Per combattere le macchie ostinate di calcare su porte doccia o piastrelle basta preparare una soluzione diluita partendo dalla dissoluzione completa della pastiglia in acqua calda (60 gradi), poi ulteriormente diluita aggiungendo acqua fino ad ottenere circa un litro di miscela finale. Applicata con spugna o panno sulle superfici interessate faciliterà enormemente la rimozione del calcare senza necessità di sfregamenti intensivi.

Infine, ma non meno importante: dividere a metà le tue pasticche prima dell’utilizzo nella tua lavatrice non solo è sufficiente per garantire ottimi risultati di pulizia ma ti permetterà anche risparmi significativi nel lungo periodo.