Giulia Salemi: età, laurea, dove vive, com’era prima, lavoro e stipendio, mamma, Petrelli

Giulia Salemi è un volto noto tra le figure emergenti più influenti nel panorama televisivo e digitale italiano. Scopriamo tutto su di lei

Nata a Piacenza nel 1993 da padre italiano, poliziotto, e madre iraniana, Fariba Tehrani, estetista, Giulia Salemi ha intrapreso un percorso che l’ha vista crescere sotto i riflettori, fino a diventare una delle influencer e conduttrici più seguite. Dopo aver frequentato il liceo delle scienze umane, ha iniziato gli studi in economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ma ben presto ha deciso di dedicarsi completamente alla carriera nel mondo dello spettacolo.

Il suo debutto televisivo avviene nel 2012 con la partecipazione al programma Veline, ma è con il reality Pechino Express, nel 2015, che Giulia attira maggiormente l’attenzione del pubblico, partecipando insieme alla madre. Da lì, la sua carriera prende il volo: si fa notare per il suo carisma e la capacità di reinventarsi, partecipando a numerosi programmi televisivi e reality show, tra cui ben 2 volte al Grande Fratello Vip, dove nel 2020 incontra l’attuale compagno Pierpaolo Petrelli.

La vita privata di Giulia è spesso sotto i riflettori, ma uno degli eventi più significativi è la sua recente gravidanza, annunciata pubblicamente durante un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui, l’influencer ha condiviso le sue emozioni in vista della maternità e ha raccontato come la notizia della gravidanza sia stata un punto di svolta, soprattutto dopo una crisi vissuta con Pierpaolo. La coppia, dopo aver superato un periodo difficile, ha deciso di intraprendere insieme il cammino della genitorialità, e Giulia non nasconde la sua emozione e apprensione per questa nuova fase della vita.

Giulia Salemi, il passato e il futuro: la casa di Milano e la bellezza naturale

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Giulia Salemi ha sottolineando come la crisi con Pierpaolo non sia stata un evento negativo, ma piuttosto un momento di riflessione necessario per capire l’importanza del loro legame. “Le crisi a volte aiutano a comprendere meglio chi siamo e cosa vogliamo”, ha dichiarato, evidenziando che la forza del loro amore li ha portati a ritrovarsi e a progettare un futuro insieme.

Oltre alla vita sentimentale, Giulia è anche molto attenta alla sua casa, situata a Milano, che rispecchia uno stile minimalista e ispirato al design scandinavo. Qui, la luce naturale è protagonista, grazie alle grandi finestre, e l’arredamento è arricchito da piante e oggetti che le ricordano i momenti più cari della sua vita. Tra questi, non mancano incensi e candele, simboli legati alla tradizione iraniana ereditata dalla madre, che Giulia utilizza per creare un ambiente sereno e pieno di energia positiva.

Giulia Salemi durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato di un delicato intervento subito a soli quattro anni per un linfangioma al timo, una condizione che le ha lasciato una cicatrice visibile e un seno più piccolo dell’altro. Nonostante l’opportunità di correggere quei segni, ha scelto di non farlo, considerandosi fortunata per essersi salvata. Questo evento ha influenzato il suo rapporto con lo specchio, un tema comune a molte giovani donne. Ha imboccato un percorso di accettazione che ha trasformato il suo modo di vedersi e vivere la propria bellezza.

Lavoro e stipendio

La carriera di Giulia Salemi è in costante crescita, con nuovi progetti all’orizzonte sia in televisione che sui social. Con oltre 1,8 milioni di follower su Instagram, si stima che la sua attività di influencer le frutti circa 5.000 euro a settimana, per un totale di circa 20.000 euro al mese.

Oltre ai guadagni derivanti dai social, Giulia ha ricevuto compensi anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per essersi occupata, come ricordano i suoi fan, della gestione dei commenti social in diretta. Secondo alcune voci il suo cachet per ogni puntata variava tra i 5.000 e i 15.000 euro.

A queste entrate si aggiungono quelle provenienti dal suo programma Salotto Salemi, trasmesso su Mediaset Infinity, e dalla sua attività come speaker radiofonica su Radio 101, dove conduce un programma nei weekend, contribuendo ulteriormente ai suoi guadagni.