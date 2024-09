Lenzuola come quelle degli hotel, non basta lavarle: l’ingrediente miracoloso da aggiungere in lavatrice

Lavare e igienizzare le lenzuola non è solo una questione di pulizia, ma anche di salute. Le lenzuola, infatti, sono tra gli elementi della biancheria che più entrano in contatto con il nostro corpo, assorbendo grasso della pelle e sudore.

Per questo motivo, è fondamentale adottare un metodo di lavaggio che sia al tempo stesso efficace e rispettoso dei tessuti. Igienizzare le lenzuola è un passo cruciale per garantire un ambiente sano dove riposiamo. A differenza di quanto si possa pensare, non basta semplicemente lavarle per rimuovere lo sporco visibile; è necessario anche eliminare germi e batteri accumulatisi con l’uso quotidiano. Questo processo richiede attenzione nella scelta dei prodotti da utilizzare e nel programma di lavaggio.

Prima di procedere con il lavaggio vero e proprio, è importante preparare correttamente le lenzuola. È consigliabile aprirle completamente prima di inserirle nella lavatrice per evitare la formazione di grovigli che potrebbero impedire un lavaggio uniforme. Questo piccolo accorgimento facilita l’azione del detersivo su tutta la superficie del tessuto.

La selezione del detersivo gioca un ruolo chiave nell’igienizzazione delle lenzuola colorate chiare. Esistono sul mercato due principali tipologie di detersivi in polvere: uno specifico per capi colorati e uno per capi bianchi. Il primo è privo sia di sbiancanti ottici che ossigenativi, fattori cruciali per preservare i colori vivaci delle nostre lenzuola senza comprometterne l’integrità.

Per garantire una corretta igienizzazione delle lenzuola colorate chiare, si raccomanda l’utilizzo di circa 55-60 ml di detersivo in polvere per capi colorati a cui aggiungere un tappo di candeggina delicata. La candeggina delicata differisce da quella tradizionale perché non contiene cloro (che sbianca) ma ossigeno (che igienizza), contribuendo così a mantenere i colori brillanti nel tempo.

Impostazione del programma della lavatrice

La temperatura dell’acqua ha un impatto significativo sull’efficacia dell’igienizzazione. Per le lenzuola in cotone si consiglia un programma a 60 gradi Celsius accompagnato da un risciacquo extra; quest’ultimo passaggio aiuta a rimuovere completamente i residui di detersivo dal tessuto.

La velocità della centrifuga dipende dalla modalità con cui verranno asciugate le lenzuola: se si prevede l’utilizzo dell’asciugatrice si possono selezionare i giri massimi disponibili sulla propria macchina; al contrario, se si opta per lo stendibiancheria all’aperto o in casa, una velocità inferiore può aiutare a ridurre la formazione delle pieghe.

L’utilizzo dell’ammorbidente contribuisce a rendere le lenzuola più morbide al tatto dopo il lavaggio ed è particolarmente indicato quando ci si appresta ad asciugarle all’aria aperta o in asciugatrice. Si consiglia l’inserimento nella vaschetta dedicata circa mezzo tappo del prodotto concentrato.

Seguire questi passaggi permette non solo una pulizia profonda ma anche una maggiore durata nel tempo delle nostre amate lenzuola colorate chiare, preservandone i colori ed assicurando notti serene avvolti nella freschezza.