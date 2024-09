Maria De Filippi milionaria: qual è il patrimonio di Queen Mary, cifre e case

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più di successo della televisione italiana e per questo ha cumulato un enorme patrimonio.

Maria De Filippi è una donna di grande successo, il suo lavoro di conduttrice e soprattutto quello di produttrice negli anni le hanno fruttato moltissimo, motivo per cui oggi il suo patrimonio è davvero da capogiro. Oltre ai guadagni stellari, ci sono poi anche le case della conduttrice che hanno valori inestimabili.

Che fosse una donna di grande ricchezza era qualcosa di immaginabile, ma nessuno si sarebbe aspettato che il suo patrimonio ammontasse a tanto. Del resto Queen Mary con i suoi programmi macina da anni una quantità di ascolti esorbitante ed è anche normale che i suoi guadagni siano commisurati al grande successo del suo lavoro.

Patrimonio di Maria De Filippi, cifre e case

Maria De Filippi oltre a essere la conduttrice dei suoi programmi, è anche la produttrice con la sua casa di produzione Fascino. Motivo per cui il suo stipendio non deriva solo dal lavoro davanti alle telecamere ma anche da quello che c’è dietro e dagli accordi con Mediaset, che non sono noti.

Si stima, però, che la sua azienda di produzione abbia un patrimonio netto che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra piuttosto alta per il settore. Ma la Fascino ha anche un’etichetta discografica che chiaramente contribuisce ad aumentare gli utili dell’azienda. La conduttrice, dunque, non solo dividerà gli utili della casa di produzione ma percepirà anche uno stipendio come conduttrice che sarà sicuramente molto alto. A differenza di molte altre donne dello spettacolo, la De Filippi non fa pubblicità, promuove solo i suoi problemi e iniziative legate ad associazioni che si occupano di animali abbandonati.

Questo fa comprendere come non avrebbe bisogno di incrementare il suo lavoro. Oltre ai guadagni, c’è poi il patrimonio immobiliare costruito negli anni da Maria De Filippi e il compianto marito Maurizio Costanzo. La conduttrice vive in una casa a Roma, nel quartiere Parioli, davvero gigantesca, il cui valore è altissimo. Oltre a questa casa, ne ha un’altra per le vacanze all’Argentario, una villa immersa nella natura con piscina e vista panoramica sul mare, che vale una vera fortuna.

Dunque Maria De Filippi se la passa senz’altro bene, va detto che è una donna che non ama sfoggiare le sue ricchezze, nonostante viva praticamente in televisione, gran parte della sua vita privata la vive lontana dai riflettori.