MED al Salone Nautico di Genova propone 2 imbarcazioni innovative e rivoluzionarie

Med sarà presente alla 64esima edizione del Salone nautico di Genova con imbarcazioni nuove e molto particolari.

Una novità a tutto tondo che i visitatori potranno ammirare allo stand 35 dove il gruppo avrà due delle imbarcazioni di maggior successo per il 2024. Presso la medesima banchina infatti ci saranno le perle di questa stagione nautica, nate dall’esperienza progettuale e soprattutto da una visione futuristica, con occhio alle forniture di vario tipo dall’ambito militare al diporto fino alla pesca e al piacere.

Il Salone Nautico di Genova, evento di punta nel panorama internazionale della nautica da diporto, si prepara ad accogliere una novità significativa nell’edizione del 2024: la presenza del cantiere MED. Questo marchio, noto per le sue imbarcazioni che combinano design innovativo e prestazioni eccezionali, ha annunciato la sua partecipazione con grande entusiasmo, promettendo di portare una ventata di novità e tecnologia.

MED al Salone Nautico di Genova: le 2 novità del 2024

La partecipazione di MED al Salone Nautico rappresenta un momento importante per il cantiere, che vede in questo evento un’opportunità unica per mostrare al mondo le sue ultime creazioni. La decisione di essere presenti a Genova nel 2024 è frutto di una strategia mirata a rafforzare la propria presenza sul mercato internazionale e a intercettare nuovi potenziali clienti attratti dall’innovazione e dalla qualità senza compromessi.

Le imbarcazioni firmate MED sono il risultato di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, dove ogni dettaglio è curato per garantire performance superiori senza trascurare l’estetica. Il design moderno ed elegante si fonde con soluzioni tecniche all’avanguardia per offrire esperienze nautiche indimenticabili. Al Salone Nautico di Genova 2024, gli appassionati del settore avranno l’occasione di ammirare da vicino queste realizzazioni esclusive.

Per la prima volta ci sarà l’ultima imbarcazione militare realizzata, orgoglio ovviamente del team e frutto di anni di lavoro. Il modello 750 dedicato alla pesca è parte della linea di battelli per il fishing in grado di fare la differenza con i suoi 7 metri di lunghezza e la possibilità di affrontare qualunque condizione meteo.

Il Salone Nautico Di Genova è considerato uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati alla nautica da diletto. Ogni anno attira espositori e visitatori da tutto il mondo, diventando così una vetrina privilegiata per le aziende che vogliono evidenziare i propri successi e le proprie innovazioni. Per MED, partecipare a questo evento significa non solo mostrarsi al grande pubblico ma anche confrontarsi con i migliori produttori internazionali in un contesto altamente competitivo.

L’annuncio della partecipazione al Salone ha generato grandi aspettative tra gli addetti ai lavori e gli appassionati della nautica. Tutti attendono con curiosità le novità che MED porterà all’evento, sperando in sorprese capaci di ridefinire gli standard del settore. L’impegno del cantiere nella ricerca della perfezione fa presagire che sarà possibile assistere alla presentazione dei modelli innovativi sotto ogni punto vista: dalla sostenibilità ambientale alle prestazioni dinamiche fino agli interni lussuosi.