Chi è e cosa fa la bellissima figlia di Federica Panicucci: due gocce d’acqua

Federica Panicucci ha due figli, un maschio e una femmina e proprio recentemente ha condiviso un’immagine della figlia che è identica a lei.

Federica Panicucci ha avuto due figli da Mario Fargetta, il suo ex marito: una femmina e un maschio. La conduttrice di Uno Mattina tiene molto alla privacy della sua famiglia e sono rarissime le immagini che pubblica con loro. Questa volta, però, ha fatto un’eccezione e ha voluto condividere uno scatto della sua bellissima figlia.

Sembra che lei e la ragazza si somiglino davvero moltissimo, la conduttrice è una donna di grande fascino e anche la figlia non è da meno. Ma cosa fa la bella giovane?

Chi è cosa fa Sofia, la figlia di Federica Panicucci

La figlia di Federica Panicucci si chiama Sofia e martedì 10 settembre ha compiuto 19 anni. Proprio in quest’occasione la conduttrice di Uno Mattina ha deciso di condividere una sua dolcissima fotografia in compagnia della figlia con una dedica davvero bella.

Come si vede dalla foto, la Panicucci ha preferito coprire il volto della figlia, probabilmente preferisce tenere protetta la sua privacy. Oltre a Sofia, la conduttrice ha un figlio di 17 anni di nome Mattia. Chiaramente è legatissima a entrambi e trascorre con loro la maggior parte del suo tempo libero. Tempo fa in un’intervista il volto Mediaset aveva raccontato che i suoi figli sono due bravissimi ragazzi, premurosi, studiosi e sportivi.

Aveva parlato del fatto che stessero crescendo entrambi ma che comunque chiedevano sempre il suo aiuto. E in occasione dei diciannove anni di Sofia, per lei ha scritto parole sui social davvero stupende. Rivolgendosi alla ragazza ha voluto dirle che ogni giorno la stupisce sempre di più per la donna che sta diventando “straordinaria, dolce e gentile”.

Le ha poi augurato buon compleanno, concludendo così il messaggio d’auguri: “Continua a brillare tesoro mio e sappi che sarò sempre qui, per te, pronta a stringerti nel mio abbraccio, non importa quanto grande diventi. Con tutto l’amore che ho. La tua mamma”. Il post di Federica Panicucci ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno voluto augurare buon compleanno a Sofia e complimentarsi con la conduttrice per la dolcezza delle sue parole.

E’ davvero raro che la conduttrice di Uno Mattina metta così a nudo i suoi sentimenti sui socia, ma questa volta – il compleanno della figlia – è stata un’occasione da celebrare. Nonostante abbia tutelato la riservatezza della figlia, ha espresso tutto l’orgoglio di una madre.