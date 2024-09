Una mamma per amica, cast ieri e oggi: come sono cambiati gli attori

Da Lorelai a Rory, passando per Luke, Jess e molti altri ancora: scopri che fine ha fatto il cast di Una mamma per amica.

Tra le serie che più di tutte hanno segnato la storia del piccolo schermo c’è senza dubbio Una mamma per amica, una pietra miliare che ha cambiato la vita di moltissimi fan in tutto il mondo.

Personaggi come Rory, Lorelay, Luke e Miss Patty sono scolpiti nella memoria di tutti noi ma vi siete mai chiesto che fine abbiano fato? Scopriamo insieme che cosa fa oggi il cast di Una mamma per amica.

Lorelai Gilmore: l’icona di Stars Hollow

La vivace e indipendente Lorelai Gilmore, interpretata da Lauren Graham, è stata una delle figure centrali di Una mamma per amica. All’epoca della prima stagione, Graham aveva circa 33 anni e il suo ritratto di madre single ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop.

Oggi, a 57 anni, Lauren Graham ha ampliato la sua carriera con ruoli in serie acclamate come Parenthood e Zoe’s Extraordinary Playlist, oltre a cimentarsi nella scrittura con il bestseller Talking as Fast as I Can.

Luke Danes: il cuore burbero di Stars Hollow

Scott Patterson ha dato vita a Luke Danes, il proprietario del caffè locale noto per il suo carattere burbero ma gentile. Aveva circa 42 anni all’inizio della serie e oggi ne ha 65. Prima di diventare attore era un giocatore professionista di baseball. Dopo la serie, Patterson si è dedicato anche alla musica.

Jess Mariano: il ribelle dal cuore d’oro

Milo Ventimiglia entrò nel cast interpretando Jess Mariano a circa 23 anni. Il suo personaggio divenne rapidamente uno dei più amati grazie alla sua complessità e al rapporto con Rory Gilmore. Oggi Ventimiglia ha 47 anni ed è noto per ruoli in serie come Heroes e This is Us, che gli hanno valso numerosi premi.

Emily Gilmore: la matriarca degli Gilmore

Kelly Bishop interpretava Emily Gilmore, la sofisticata madre di Lorelai con cui aveva un rapporto complicato ma affettuoso. Aveva 56 anni all’inizio della serie; oggi ne ha 80 ed è ricordata per una carriera ricca che include il teatro Broadway e film iconici come Dirty Dancing.

Babette Dell: la vicina tuttofare

Sally Struthers portava sullo schermo Babette Dell, la vicina curiosa ma amorevole degli Gilmore.

Conosciuta precedentemente per il suo ruolo in All in the Family, Struthers aveva circa 52 anni quando iniziò la serie ed ora ne conta 77.

Miss Patty: l’anima artistica di Starz Hollow

Liz Torres interpretava Miss Patty, l’insegnante di danza dalla personalità frizzante. Aveva già una solida carriera quando si unì al cast all’età di 56 anni; oggi ne ha 76 ed è celebrata per la sua versatilità artistica.

Taylor Doose: l’autorità pedante

Michael Winters dava vita a Taylor Doose, l’autoproclamato sindaco che gestiva meticolosamente ogni dettaglio della cittadina. Iniziò nel cast a circa 55 anni; ora ne ha quasi ottanta ed è riconosciuto principalmente per questo ruolo televisivo.

Kirk Gleason: l’uomo dai mille lavori

Sean Gunn era Kirk Gleason, famoso per le sue numerose occupazioni bizzarre dentro Stars Hollow. A partire dalla serie a circa 26 anni, Gunn ora ne conta cinquanta ed è noto anche nel Marvel Cinematic Universe grazie ai suoi ruoli nei film diretti dal fratello James Gunn.

Jackson Belleville: Il contadino innamorato

Jackson Douglas interpretava Jackson Belleville, marito dell’amica intima di Lorelai Suki St.James (Melissa McCarthy). Cominciò nella serie intorno ai suoi primi trent’anni; adesso Douglas continua ad essere attivo nell’industria dell’intrattenimento sia davanti che dietro alla camera.

Suki St.James: cuoca geniale e amica fedele

Melissa McCarthy portava sullo schermo Suki St.James con entusiasmo contagioso verso la cucina e l’amicizia profonda con Lorelai Gilmore. Da quel momento McCarthy si è evoluta diventando una delle attrici comiche più apprezzate del cinema americano contemporaneo.

Queste trasformazioni dimostrano non solo come i membri del cast siano cresciuti professionalmente dopo lo show ma anche quanto profondamente i loro personaggi abbiano lasciato un’impronta culturale duratura sui fan dello show originale fino al revival su Netflix nel 2016.