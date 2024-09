Vetri della doccia sempre splendenti: il metodo (geniale) che vi fa risparmiare tempo e denaro

Per pulire i vetri della doccia puoi utilizzare aceto bianco e acqua mescolati in parti uguali in un flacone spray. Spruzza sulla superficie e lascia agire per 10-15 minuti prima di pulire con un panno morbido. Un’altra opzione è creare una pasta di bicarbonato di sodio e acqua, applicarla sui vetri e strofinare delicatamente prima di risciacquare.

Puoi anche usare un detergente specifico per vetri, spruzzandolo e pulendo con un panno in microfibra. Infine, il succo di limone può essere applicato sui vetri e risciacquato dopo alcuni minuti per un effetto smacchiante. Per mantenere i vetri puliti più a lungo, asciugali con un tergivetro dopo ogni utilizzo.