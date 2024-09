Un Posto al Sole anticipazioni: Ida decide di mentire, ora rischia per il caso Ferri

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole al centro della narrazione l’aggressione a Roberto Ferri: Ida deciderà di mentire.

Sono puntate fondamentali, quelle di questi giorni, per la narrazione della soap cult di Viale Mazzini, Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni su Rai Tre dalle 20.40 circa.

L’aggressione a Roberto Ferri sarà ancora un volta al centro delle prossime puntate ma un’importantissima svolta arriverà già nell’appuntamento di stasera, 26 settembre, e riguarderà Ida.

Un Posto al Sole anticipazioni: la strategia di Ida

Nelle scorse puntate, gli inquirenti hanno ascoltato diversi sospettati per l’aggressione del Ferri, ognuno con un movente per odiare il ricco imprenditore. La posizione di Marina, però, presto si aggraverà, e la Giordano verrà richiamata in Questura dove sarà interrogata di nuovo. La manager capisce di rischiare grosso e cercherà di convincere la Polizia della sua innocenza.

Roberto è stato aggredito poco prima di incontrare Lara ed era reduce da un duro faccia a faccia proprio con Marina, che lo aveva pesantemente accusato: “Hai chiuso con tuo figlio e tua nuora, ora hai chiuso anche con me per via della tua ossessione”. Intanto, anche Ida verrà ascoltata dagli inquirenti: la donna deciderà però di mentire, preoccupata dalle possibili conseguenze delle sue parole.

Il pubblico aveva già notato pesanti incongruenze nell’atteggiamento di Ida nella puntata del 24 settembre. Quando Diego le ha chiesto dove si trovava nelle ore dell’aggressione a Roberto, la donna ha risposto: “Sono stata alla casa famiglia, è stato un momento di debolezza”. Ma sappiamo che la sua è una bugia. Intanto, Manuela confida a Niko che è stata trascinata da Costabile nei suoi guai, avendo quest’ultimo utilizzato i soldi del progetto del restauro per coprire i suoi debiti.