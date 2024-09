Michelle Hunziker, parla il famosissimo medico: “Viso rifatto? Ecco la verità”

La conduttrice di Striscia la Notizia Michelle Hunziker ha ceduto al ritocchino al viso? Parla il famoso medico: cosa ha fatto.

Lei è una delle conduttrici più amate e famose del piccolo schermo nostrano, al timone da anni di diversi programmi di grande successo. In queste settimane, è tornata dietro al bancone di Striscia la Notizia. Stiamo parlando di Michelle Hunziker.

La conduttrice svizzera pochi mesi fa ha chiuso una relazione con il noto medico – ed ex concorrente del Grande Fratello – Giovanni Angiolini. Si è tratta della prima storia d’amore importante dalla fine del matrimonio della conduttrice con l’imprenditore e manager Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker rifatta? Parla il medico Angiolini

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Diva e Donna, Giovanni Angiolini ha parlato per la prima volta della relazione con Michelle Hunziker. Il noto medico ha spiegato: “È stata una storia intensa ma anche divertente. Per entrambi era un periodo molto, molto difficile sul piano dei sentimenti. Ci siamo aiutati vicendevolmente”. Poi ha rivelato il motivo della rottura: “Semplicemente perché entrambi abbiamo vite troppo differenti e piene di cose. Oggi siamo rimasti in contatto, ci mandiamo messaggi di auguri, è sempre un piacere sentirci”.

Angiolini ha raccontato di aver incontrato per la prima volta Hunziker in un non meglio precisato appuntamento di lavoro. Da qui la curiosità della nota rivista: si trattava di un intervento di ritocco estetico? Il noto medico ha subito messo le cose in chiaro: “Ma no, non è mai stato rifatto nulla al viso di Michelle. Lei ha davvero un ottimo DNA ma soprattutto non potete capire quanto è disciplinata nel mantenersi in forma”.