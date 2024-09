GF pubblico disgustato dalle immagini, adesso è troppo: “Scusate ma l’igiene?”

Alcune immagini del Grande Fratello hanno scosso i social con una valanga di commenti in salsa ironica e polemica.

Il Grande Fratello continua a regalare momenti esilaranti. Dopo l’avvicinamento di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che ha contribuito ad inserire sfumature romantiche al reality condotto da Alfonso Signorini, sorgono novità che però si discostano di molto dall’atmosfera sentimentale.

Tanto per cominciare ricordiamo che nella recente puntata è entrato un nuovo concorrente, un volto storico della soap più longeva della televisione, Beautiful, Clayton Norcross, conosciuto da tutti come Thorne Forrester, il primo in assoluto a dare il volto al personaggio, successivamente sostituito.

E’ proprio Thorne il protagonista di un dibattito che ha incendiato i social in queste ultime ore e che ha come tema centrale l’igiene. Cosa ha combinato l’affascinate attore americano, tanto da far disgustare il pubblico del Grande Fratello?

Il gesto di Thorne di Beautiful ha fatto inorridire il pubblico

Il fattaccio è accaduto in bagno, ma attenzione, non è come sembra. Le immagini sono diventate virali perchè hanno attirato in pochissimo tempo le critiche dei telespettatori e adesso molti si chiedono se Alfonso Signorini nella prossima diretta chiederà spiegazioni.

Clayton è stato immortalato dalle telecamere mentre si recava indisturbato nel bagno dove ad un certo punto ha iniziato a lavare l’insalata! L’attore ha pensato bene di pulire il cibo che da li a poco sarebbe finito in tavola, nel lavandino del bagno, per essere precisi nella zona trucco.

Il motivo al momento è cosa sconosciuta, ma poco importa visto che il gesto ha fatto inorridire tutti. Ovviamente non sono mancate le battute ironiche che si sono susseguite rendendo la situazione più comica che altro. “Clayton ha appena finito di mangiare il pranzo e adesso vorrebbe anche l’insalata col finocchio, Calvani prova a fargli capire che devono arrivare a martedì, le Non è la Rai stanno per sbroccare, lui intanto va a lavarsi l’insalata in zona trucco“, ha scritto un utente su X. Ma le critiche si sprecano : “E pensare che lì ci si fa la barba, al limite ci si perde qualche capello…Beh, direi igiene da tripla A”. Qualcun altro ha aggiunto: “Dopo tante edizioni la succursale della cucina in bagno mi mancava, ma ora non più grazie a Clayton”.

Adesso molti attendono di rivedere le immagini nella prossima puntata e approfondire la situazione: capire perchè, ma soprattutto conoscere le opinioni degli altri concorrenti. Qualcuno ci ha riso su, qualcun altro invece potrebbe non essere così accondiscendente. Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà. Sicuramente se ne vedranno delle belle.