I supermercati più convenienti sono questi secondo Altroconsumo: la classifica sorprende tutti

Fare la spesa rappresenta una delle voci di costo più rilevanti per le famiglie italiane, e trovare il modo di risparmiare è una priorità.

Altroconsumo, l’organizzazione indipendente di consumatori più importante in Italia, ha recentemente pubblicato una classifica dei discount più convenienti del 2024. Lo studio ha preso in considerazione vari fattori, tra cui il prezzo dei prodotti, la qualità, e l’assortimento. Ecco quali sono i due discount che possono far risparmiare fino a 3.400 € all’anno.

I supermercati più convenienti in Italia secondo la nuova classifica di Altroconsumo offrono una vasta gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi, rendendo possibile un risparmio significativo per le famiglie italiane. Sfruttando i programmi di fidelizzazione e monitorando attentamente le offerte, è possibile ottimizzare ulteriormente il risparmio annuale.

I supermercati più convenienti dove fare la spesa

Lidl si è confermato come uno dei discount più amati e convenienti dagli italiani. Con oltre 600 punti vendita sparsi per tutto il territorio nazionale, Lidl è riuscito a mantenere prezzi competitivi senza rinunciare alla qualità dei prodotti offerti. La catena tedesca è famosa per il suo vasto assortimento di prodotti alimentari, che spaziano dal fresco ai surgelati, dai prodotti da forno ai latticini, fino ai prodotti biologici e senza glutine.

La filosofia di Lidl si basa su un modello di business che punta all’efficienza: riduzione degli sprechi, ottimizzazione della logistica e partnership con produttori locali. Questo approccio permette di mantenere bassi i costi operativi e, di conseguenza, i prezzi al consumatore finale. Secondo Altroconsumo, facendo la spesa da Lidl, una famiglia media potrebbe risparmiare fino a 3.400 € all’anno rispetto a fare la spesa in un supermercato tradizionale.

Lidl offre anche un programma di fidelizzazione chiamato “Lidl Plus”, che permette ai clienti di accedere a ulteriori sconti e promozioni esclusive tramite l’app dedicata. Questo strumento è particolarmente apprezzato dai consumatori, che possono monitorare le offerte in tempo reale e pianificare la spesa in modo ancora più conveniente.

Eurospin è un altro gigante del settore discount che ha guadagnato una posizione di rilievo nella classifica di Altroconsumo. Con oltre 1.100 punti vendita in Italia, Eurospin è il più grande discount italiano per numero di negozi. La catena è conosciuta per il suo motto “La qualità al giusto prezzo” e si impegna a offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi.

Uno degli aspetti distintivi di Eurospin è l’ampia gamma di prodotti a marchio proprio, che copre tutte le categorie merceologiche, dai prodotti freschi a quelli confezionati, dai prodotti per la casa a quelli per la cura personale. Questi prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e, in molti casi, sono realizzati da produttori italiani.

Oltre ai marchi propri, Eurospin offre anche una selezione di prodotti di marca a prezzi scontati, rendendo possibile una spesa variegata senza gravare sul bilancio familiare. Secondo Altroconsumo, una famiglia che decide di fare la spesa settimanale presso Eurospin potrebbe risparmiare una cifra considerevole, avvicinandosi ai 3.400 € annui di risparmio.

Eurospin ha anche lanciato di recente un programma di fidelizzazione chiamato “Spiù”, che offre ulteriori sconti e vantaggi ai clienti più fedeli. Questo programma, accessibile tramite un’app mobile, permette di accumulare punti con ogni acquisto, che possono essere convertiti in buoni sconto o utilizzati per ottenere prodotti gratuiti.