Chi e cosa fa il bellissimo figlio 20enne di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli, volto consolidato di Rai Tre, ha un bellissimo figlio 20enne: ecco chi è e che cosa fa. I due hanno un legame speciale.

Federica Sciarelli milita in Rai ormai da tantissimi anni. Guida con successo Chi l’ha visto? programma cult della rete di stato che miete dati di ascolti impressionanti. Il format è considerato il programma che maggiormente rappresenta la funzionalità della televisione di servizio: si occupa di persone scomparse e nel corso delle varie edizioni è stato determinante per risolvere casi eclatanti. Diversi oggi i talk che si rifanno a Chi l’ha visto, ma che tuttavia non minano il suo successo: copiarlo è decisamente difficile.

In diverse occasioni si è parlato di un possibile addio di Federica Sciarelli dal programma, un abbandono che la conduttrice si è sempre affrettata a smentire. I numerosi fan del programma non possono infatti immaginare il format privo della sua guida e allo stesso tempo la Sciarelli è consapevole del servizio che offre al suo pubblico. Nonostante la popolarità conquistata, la giornalista ha sempre mantenuto un basso profilo dal punto di vista privato.

La Sciarelli non ama parlare del suo vissuto lontano dalle telecamere, ed è riuscita anche a tenersi lontana dal gossip. Ci tiene a tutelare la sua privacy, di cui si sa veramente poco. Le poche informazioni riguardano il matrimonio celebrato con un cameraman, e il presunto rumors su un flirt avuto con Francesco Cossiga, gossip smentito. Non tutti sanno poi che la conduttrice ha un figlio di 20 anni con cui ha un rapporto davvero speciale: si chiama Giovanni Maria.

Giovanni Maria, chi è il figlio di Federica Sciarelli

In una recente intervista Federica Sciarelli ha parlato proprio del figlio Giovanni, rivelando di avere con lui un bellissimo legame. Non è noto chi sia il padre, e non ci sono immagini del giovane. Si sa che ha frequentato il liceo classico, ma non se è iscritto all’università o se sia già attivo professionalmente. Inoltre Federica non ha i social, il che rende la sua vita privata decisamente blindata.

“Mio figlio è fortunato, da ragazzo quando stavo in televisione mi vedeva e stava tranquillo che non tornavo a casa. Battute a parte, sono un po’ rompiscatole con mio figlio. Quando mi vengono le botte d’ansia, a volte, mi ha detto che il mio programma mi rende pesante…“, ha dichiarato la Sciarelli a Rai Radio 2.

La conduttrice ha poi precisato di considerare il 20enne un suo punto di riferimento: “Per le piccole cose, il primo a essere interpellato è sempre mio figlio, però è mia sorella la mia vera ancora di salvezza, le sono molto legata”. Sembra inoltre che la conduttrice di Chi l’ha visto? e Giovanni Maria condividano l’amore per i cani e per la cucina napoletana.