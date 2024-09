Lautaro Martinez ha un garage da far invidia a chiunque: c’è anche un “Toro” come lui

Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter e stella della Serie A, non solo fa parlare di sé per le sue prestazioni in campo ma anche per la sua passione per le auto di lusso.

Il “Toro”, come è affettuosamente soprannominato dai tifosi nerazzurri, possiede un garage che farebbe invidia a qualsiasi appassionato di motori. Scopriamo insieme alcuni dei gioielli a quattro ruote che compongono la collezione dell’attaccante argentino.

Fin da quando è arrivato in Italia, proveniente dal Racing Club nel 2018, Lautaro ha mostrato un interesse particolare per le auto sportive e di lusso. Questa passione non è sfuggita agli occhi dei paparazzi e degli appassionati che spesso lo hanno fotografato alla guida delle sue magnifiche vetture nelle strade milanesi.

La collezione del Toro

Tra i pezzi più pregiati del suo garage troviamo una Ferrari F8 Tributo, una supercar che incarna alla perfezione lo spirito sportivo e l’eleganza italiana. Con il suo motore V8 da 720 cavalli, questa Ferrari rappresenta uno dei sogni proibiti per gli amanti delle prestazioni estreme.

Non meno importante è la Lamborghini Huracán EVO Spyder, un’altra supercar che combina design aggressivo con tecnologia all’avanguardia. Questo modello è particolarmente apprezzato dagli sportivi per le sue incredibili prestazioni e la capacità di offrire emozioni forti sia su strada sia in pista.

Lautaro non disdegna nemmeno il lusso britannico: nel suo garage spicca infatti una Range Rover Sport SVR. Questo SUV ad alte prestazioni combina comfort ed eleganza con la potenza tipica delle auto sportive, rendendolo perfetto sia per gli impegni quotidiani sia per viaggi più lunghi.

Un investimento oltre la passione

Oltre al piacere personale e alla passione pura per i motori, queste auto rappresentano anche un significativo investimento economico. I modelli posseduti da Lautaro Martinez sono infatti tra i più esclusivi sul mercato e mantengono alto il loro valore nel tempo. È evidente come il calciatore argentino abbia saputo coniugare la sua passione con scelte oculate dal punto di vista finanziario.