La casa da sogno di Carlo Conti: il nido d’amore del conduttore Rai, dove vive

Carlo Conti vive in una casa bellissima, un vero incanto, un angolo di paradiso dove si gode il relax e la famiglia quando non è in tv.

Carlo Conti da qualche tempo ha cambiato casa, anni fa aveva acquistato un appartamento storico in una dimora d’eccellenza all’interno di Torre di Ramaglianti a Firenze. Poi, non si conoscono le regioni, ha deciso di cambiare alloggio e trasferirsi fuori città. Oggi il conduttore vive con la moglie e il figlio in una villetta alle porte della città toscana.

Sebbene non si conosca l’ubicazione precisa della casa di Carlo Conti, il conduttore condivide spesso immagini della sua dimora, dell’angolo di paradiso cui è legatissimo e dove praticamente il figlio Matteo è cresciuto.

Dove vive Carlo Conti, la casa immersa nel verde

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro hanno deciso di trasferirsi fuori città e andare a vivere in una villetta completamente immersa nella natura. Una dimora davvero molto bella, ma soprattutto lontana dal caos cittadino, tranquilla e serena, dove godersi il verde e aria pulita.

La casa di Carlo Conti è divisa su due piani, in quello inferiore c’è la zona giorno che affaccia su un grande giardino, dove il conduttore ha anche un piccolo orto, alla cui cura si dedica con spesso con il figlio. C’è un ampio salone, una sala da pranzo molto caratteristica e finestrone grandi da cui entra moltissima luce del sole. L’arredamento della dimora del conduttore è molto rustico, il pavimento è un parquet molto scuro, che contrasta con le pareti bianche.

La zona notte si apre su un corridoio che porta alle varie camere da letto. Anche qui ogni finestra incornicia un angolo di verde, un panorama d’eccellenza che praticamente rasserena e rilassa moltissimo. Carlo Conti organizza spesso pranzi e cene con gli amici nella sua bellissima villetta fuori città, come molti personaggi famosi ha preferito allontanarsi dal caos e godersi la pace e la tranquillità della natura.

A fare la stessa scelta, ad esempio, è stata anche Antonella Clerici che vive in una bellissima villa alle porte di Torino immersa in un suggestivo bosco. Quando si lavora in televisione e si è spesso sotto i riflettori, è normale che si desideri stare lontani dal caos e godersi il tempo con la famiglia in tranquillità. Così Carlo Conti con la sua villetta nel verde toscano, ogni volta che è lontano dalla tv, riesce a staccare totalmente la spina.