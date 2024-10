Tina Cipollari, perchè è finita con il suo ex Vincenzo. “Ad un passo dal matrimonio”

Perché la bionda opinionista Tina Cipollari e il suo ex compagno Vincenzo si sono lasciati ad un passo dalle nozze? La verità.

Tina Cipollari, celebre volto di Uomini e Donne, il format sui sentimenti di Canale 5 ha vissuto una lunga relazione. L’opinionista è stata sentimentalmente legata a Vincenzo Ferrara. Sono stati insieme per due anni, hanno condiviso gioia e momenti difficili. Si sono sempre tenuti a distanza dal clamore mediatico, Tina nonostante sia un personaggio molto noto infatti, ha preferito mantenere la sua vita privata lontano dalle luci della ribalta.

Una scelta probabilmente dettata anche dal fatto che il suo ex compagno è lontano dal tubo catodico. I due avevano progettato di convolare a nozze, ma inaspettatamente la bionda opinionista di Uomini e Donne ha rivelato che la loro relazione era giunta al capolinea. Dopo molti anni è sbucata fuori la verità. C’è chi ha malignato sulle motivazioni che li hanno indotti a separare le loro strade, ipotizzando che ci fosse stata l’ingerenza di una terza persona. In realtà così non è.

Tina Cipollari, perchè è finita con il suo ex Vincenzo?

Sembrerebbe infatti che le ragioni per le quali hanno deciso di separare le loro strade siano da imputare alla distanza geografica. Chi sostiene tale tesi si rifà infatti ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore nel corso di una passata intervista. «Durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne, mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana».

A tal riguardo Tina in passato ha dichiarato: «Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata, ma nemmeno tante. Avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia». Dunque da queste dichiarazioni che entrambi hanno rilasciato, i fan sono giunti alla conclusione che il motivo che li ha indotti a lasciarsi è proprio la distanza geografica, che non avrebbe permesso loro di convolare a nozze.

Si precisa che si tratta di supposizioni, infatti i diretti interessati al riguardo non hanno rilasciato dichiarazioni. Vincenzo e Tina hanno preferito mantenere il riserbo, per cui sono semplici congetture prive di fondamento e, formulate dai fan. Ciò che entrambi hanno chiesto è stato silenzio e rispetto per la storia, che hanno vissuto per due anni. Periodo in cui sono stati felici e che ricordano con gioia.