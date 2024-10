Perché Harry è a Londra ma non ha voluto incontrare William e Carlo

Il Principe Harry è arrivato a Londra ma non ha incontrato il papà Carlo e il fratello William. Ecco il motivo di questa scelta.

La Royal Family ha sicuramente vissuto un periodo molto delicato nell’ultimo anno, sopratutto perché è sopraggiunta improvvisamente la malattia. Sia a Re Carlo che a Kate Middleton sono infatti stati diagnosticati due tumori, contro cui hanno dovuto lottare mediante cure e terapie. Fortunatamente, le cose sembrano andate molto meglio ora, anche perché entrambi sono tornati alla vita pubblicano e appaiono sempre più sereni.

Ad attirare l’attenzione è stata però di recente la svolta di Harry, che è tornato a Londra ma non ha incontrato la sua famiglia.

Nessun incontro tra Harry, Carlo e William: il motivo

In molti sperano che, con il ritorno di Harry a Londra, sarebbe tornato il sereno nella Royal Family. D’altronde, sia Re Carlo che William hanno anche pubblicato sui social una foto del Duca di Sussex in onore del suo 40esimo compleanno. In realtà, Harry è arrivato nella capitale britannica senza però incontrare né il padre né il fratello, com’è stato detto dal Mirror, secondo cui il secondogenito del sovrano potrebbe già lasciare il Regno Unito molto presto. Il principe è infatti arrivato a Londra il 30 settembre per partecipare ad un evento di WellChild, un ente benefico di cui è patrono da anni.

Si dice però che non abbia affatto incontrato la sua famiglia e che sia partito direttamente per l’Africa meridionale, dove prenderà parte ad un evento per l’organizzazione di beneficenza Sentebale, che ha co-fondato nel 2006 insieme al principe Seeiso del Lesotho. Sembrerebbe che proprio lì ci saranno vari leader di grandi aziende che si occupano dei progetti di charity. Secondo le indiscrezioni, non dovrebbe esserci nemmeno Meghan Markle, che sarebbe invece rimasta in California con i figli.

Non c’è quindi nulla di confermato e al momento non si sa se effettivamente Harry abbia visto i suoi famigliari, ma di certo i rapporti non sono ancora del tutto tesi. Quel che è certo è che sia il Re che William sono pieni di impegni istituzionali in questi giorni: l’erede al trono dovrà ad esempio essere presente alla presentazione dei nuovi elicotteri della London Air Ambulance Charity insieme a David Beckam, mentre il Re sarebbe rimasto in Scozia dopo una celebrazione in Parlamento. Gli esperti dicono però che presto potrebbe esserci una svolta, e chissà se i due fratelli potranno tornare a parlarsi come un tempo.