Maria De Filippi ha una sola grande passione lontano dalla tv: “È la sua morning routine”

Siamo abituati a vederla praticamente sempre in televisione, ma cosa piace fare alla conduttrice quando non lavora? La rivelazione.

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana, i suoi programmi sono sempre un grandissimo successo e non è un caso che è soprannominata la “regina degli ascolti” di Mediaset. E’ una grande stacanovista, eppure ha una grande passione cui si dedica quando è lontana dalla telecamere, una vera e propria “morning routine”, che la aiuta a stare bene.

E’ stata proprio lei a raccontarlo, spiegando quanto questa cosa la faccia stare bene. Quando non è in televisione la De Filippi adora dedicarsi a questa cosa, un modo per rilassarsi visto anche la mole di lavoro settimanale che ha con i tanti programmi che conduce e produce.

Cosa fa Maria De Filippi lontano dalle telecamere?

Maria De Filippi trascorre la maggior parte del suo tempo a lavoro, ma quando è lontana dalla tv ha una grande passione cui adora dedicarsi: i cavalli. Dopo la morte di Maurizio Costanzo, suo amato marito, la conduttrice ha ripreso in mano la sua vita e ha cercato di andare avanti. In questo percorso pare che l’abbia aiutata molto la sua passione.

Il settimanale Chi l’aveva immortalata mentre andava a cavallo, uno dei suoi hobby – se non addirittura l’assoluto – preferiti. Ed ecco che si è scoperto che la De Filippi dedica molto più tempo di quanto si pensasse a questa sua passione. La conduttrice, infatti, ha proprio una morning routine, prima di andare a lavorare, alle prime luci dell’alba, adora andare a cavalcare con il suo cavallo Overseas.

Prima di immergersi nel caos cittadino e iniziare a lavorare, la De Filippi si immerge nella natura e ricarica le batterie in vista di una giornata impegnativa in sella al suo adorato cavallo. Che la conduttrice sia una amante degli animali è cosa nota, oltre che per i cavalli, ha una grande passione per i cani. Lei ha dei bassotti da cui non si separa mai e al contempo è attivissima nella lotta contro l’abbandono degli animali. La parte finale di Uomini e Donne è dedicata proprio a messaggi video con i quali si cerca di trovare casa a cani abbandonati e questo fa comprendere quanto abbia a cuore la questione.

Un aspetto molto apprezzato dal pubblico che adora Maria De Filippi, non è un caso che la conduttrice sia così tanto seguita, i suoi fan adorano il tipo di persona che è.