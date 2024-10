Ballando con le Stelle, per i bookmakers non ci sono dubbi: “Vincerà lei”

Grandi notizie arrivano per Ballando con le Stelle, secondo le previsioni non ci sarebbero dubbi sulla prossima vincitrice.

Ogni volta che si appresta a iniziare lo show ci sono sempre delle previsioni circa coloro che potrebbero essere i vincitori di quell’edizione. Molto spesso le indicazioni iniziali si sono rivelate perfette, in altri casi fallimentari. Tuttavia questa volta non sembra esserci margine.

Le previsioni non sono solo accurate ma quasi precise e questo lascia pensare che ci sia una certa convinzione circa la possibile vittoria della protagonista assoluta di quest’anno. Un bel colpo per Milly Carlucci che come sempre ha portato un cast degno di nota e, soprattutto, una serie di personaggi molto particolari come Barbara D’Urso che torna dopo tempo in tv e lo fa in prima serata.

Ballando con le Stelle: è lei la favorita assoluta

Guardando a quanto riportano i principali siti delle agenzie, è Federica Nargi, ex velina e ballerina già famosa ad essere una delle possibili vincitrici di questa edizione. Sicuramente da un punto di vista probabilistico, considerando il fatto chiave legato alla sua esperienza, è chiaro che le carte giocano a suo favore.

C’è da dire però che negli anni Ballando ha sempre sorpreso, talvolta persone che sono già esperte non vincono ed altri, inesperti, lasciano il posto alla sorpresa, diventando molto abili. Nel tempo abbiamo visto tantissime figure assolutamente poco inclini alla danza diventare eccellenti danzatori. Dopotutto lo scopo non è solo vincere sugli altri ma dimostrare un percorso, l’impegno, il lavoro.

Subito dietro Nargi c’è invece Bianca Guaccero, artista molto versatile e amata dal pubblico a casa. Un grande talento che sa bene come intrattenere il pubblico a casa. Tra i vincitori inaspettati c’è invece Federica Pellegrini, la campionessa sta partecipando a una sfida in un settore diverso e si dimostra molto partecipe. Occhi anche su Ana Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento che si è rivelata una partecipante molto interessante. Guardando alla sfida maschile invece Tommaso Marini, schermidore molto famoso è tra i preferiti e Furkan Palali, attore seguitissimo.

Ovviamente queste indicazioni si basano su una serie di elementi, tengono conto sia di quelli che sono i personaggi che tecnicamente potrebbero ovviamente andare a vincere ma nessun dato è certo, sono solo previsioni che potrebbero o meno dare i loro frutti. Quindi il gioco è aperto finché dura e quindi ci sarà la possibilità di avere delle sorprese totalmente inaspettate.