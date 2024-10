Kate Middleton, l’incontro speciale che ha commosso tutti: cosa ha fatto la principessa

Kate Middleton ha fatto un gesto speciale che ha commosso tutti e che fa riflettere su ciò che sta vivendo a causa della sua malattia.

Kate Middleton sta ritornando a piccoli passi alla vita pubblica, nonostante le cose non saranno più come prima. La Principessa del Galles dovrà sottoporsi spesso a controlli e, benché abbia annunciato al mondo di aver concluso la chemioterapia, non può definirsi al 100% fuori pericolo.

La futura regina d’Inghilterra sta anche rivedendo le sue priorità, mettendo sopra ogni cosa la famiglia, l’unica forza che le ha dato modo di affrontare questo suo periodo buio. Ovviamente, anche i sudditi, con il loro affetto e sostegno, le hanno dato molta energia, e Kate non ha perso tempo per ringraziarli.

Anzi, recentemente ha fatto di più: ha compiuto un gesto bellissimo che mette in risalto il modo con cui la Principessa vuole affrontare la vita. Lei e il Principe William hanno fatto un regalo straordinario a una ragazza, appassionata di fotografia e malata di cancro.

Kate e William hanno realizzato il desiderio di una giovane fotografa

È noto quanto Kate ami la fotografia. È stato anche detto che, se non fosse diventata la Principessa del Galles, avrebbe fatto la fotografa di professione. Molte delle foto che vengono condivise sul profilo ufficiale della Corona sono sue, e non sono mancate occasioni in cui i suoi scatti siano finiti su riviste prestigiose.

Non ci è dato sapere se in questo periodo lontano dalle uscite pubbliche Kate si sia dedicata a questa sua grande passione, ma è certo che ha voluto fare un regalo a una “collega” meno fortunata di lei.

Si tratta di Liz Hatton, un’adolescente di Harrogate, North Yorkshire, affetta da un raro tipo di cancro, il tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde. Nonostante la malattia, Liz ha deciso di dedicarsi alla sua passione per la fotografia e ha stilato una “lista dei desideri” di esperienze da vivere.

Liz ha ricevuto un invito speciale dalla famiglia reale per fotografare il dietro le quinte di un’investitura al Castello di Windsor. Questo evento non faceva nemmeno parte della sua lista, poiché sembrava un traguardo irraggiungibile. Durante questa esperienza, Liz ha incontrato il Principe William e la Principessa Kate, che le hanno dedicato del tempo, parlandole della sua passione per la fotografia e abbracciandola in un momento che lei ha definito “sbalorditivo” e “speciale”.

Liz è rimasta sorpresa e profondamente toccata dal gesto, definendo l’incontro con la coppia reale come un’esperienza incredibile. Le foto scattate da Liz sono state pubblicate dall’account ufficiale di Kensington Palace, portandole un grande riconoscimento e facendole aumentare il seguito sui social media.