U&D Alessandro confessa, perché non ha tolto il tatuaggio fatto con Ida: “Si era capito da tempo”

Alessandro Vicinanza durante un’intervista fa una confessione inaspettata sulla sua passata relazione con Ida Platano

Sembrava vero amore, ma poi si è rivelata l’ennesima batosta per Ida Platano, volto noto di Uomini e Donne, ex tronista ed ex dama del Trono Over. Il suo ritorno nello show, in questa nuova edizione, almeno per ora, non si è concretizzato.

Dopo la relazione tormentata con Riccardo Guarnieri, con il quale è anche andata a Temptation Island e che ormai è praticamente preistoria, Ida aveva riposto la sua rinnovata fiducia nell’amore nella conoscenza dell’ex cavaliere campano Alessandro Vicinanza, dopo tanti tentennamenti.

Una conoscenza che, dopo vari alti e bassi, li portò fuori dallo show a vivere quella che per tutti sembrava una bellissima storia d’amore destinata a durare per sempre, o almeno così sembravano suggerire i post e gli scatti condivisi su Instagram. Sappiamo, però, che non è andata affatto così.

Alessandro Vicinanza non cancellerà il tatuaggio fatto con Ida

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati dopo circa un anno e, come nella sceneggiatura di un film all’insegna delle “azioni paradossalmente scontate”, l’imprenditore, tornato alla corte di Queen Mary ha iniziato a flirtare con Roberta Di Padua, ex a sua volta di Riccardo Guarnieri, con il quale in passato ha avuto una relazione dopo la rottura con Ida.

Un intreccio complicato, che sicuramente non ha giovato al cuore di Ida. Neanche il trono, offerto da Maria De Filippi per alleviare le sue pene d’amore, è riuscito a “rasserenarla”. Oggi, l’ex dama ha deciso di mettere da parte la ricerca del principe azzurro e non si è presentata al programma. Ma come sta vivendo Alessandro Vicinanza la sua nuova situazione?

L’ex cavaliere e Roberta Di Padua sono felici, anche se Alessandro porta ancora il tatuaggio fatto con Ida a Miami. Durante un’intervista rilasciata al magazine del programma, l’imprenditore ha dichiarato che quella rana sul polso non la cancellerà, poiché rappresenta un momento del passato che ha comunque un certo valore: “Sono sereno sul passato e sulle scelte che ho fatto, perché in quel momento volevo così” ha sottolineato, aggiungendo che ogni relazione è diversa e che non intende fare paragoni tra quella con Ida e la sua attuale relazione con Roberta, che invece vuole suggellare con un anello.

Vicinanza ha anche espresso buoni auguri verso Armando, un ex rivale con cui non ha mai avuto un buon rapporto, augurandogli di trovare l’amore. Durante l’intervista ha menzionato con affetto Gemma, definendola la sua preferita, e ha fatto un augurio anche a Barbara, nonostante le tensioni del passato.