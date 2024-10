Maria De Filippi riprende Armando davanti a tutti: il cavaliere gelato a Uomini e Donne

Armando Incarnato viene ripreso da Maria De Filippi durante una discussione accesa con un altro cavaliere dello show

Armando Incarnato è un volto noto di Uomini e Donne, che nella scorsa stagione ha brillato per assenza. L’imprenditore campano, infatti, si era preso una pausa dalla TV per ritornare quest’anno più carico che mai. Anche lui, come gli altri cavalieri del parterre del Trono Over, è alla ricerca dell’anima gemella, impresa che finora non è stata portata a termine.

Tuttavia, Armando si distingue non tanto per le sue conoscenze sentimentali o per le sue simpatie, quanto piuttosto per il suo lato polemico, più vicino a un ruolo da opinionista che a una persona in cerca dell’amore con la “A” maiuscola.

Un’altra sua caratteristica è la sua grande amicizia con Ida Platano, verso cui prova un sincero affetto, tanto da difenderla a spada tratta anche quando non è presente in studio, come è accaduto nella recente puntata.

Armando Incarnato contro Mario Cusitore: interviene Maria De Filippi

La nuova stagione di Uomini e Donne è ripartita all’insegna degli scontri e dei colpi di scena, e non è mancato neanche l’intervento della padrona di casa, Maria De Filippi. I protagonisti di un litigio che ha sbigottito il pubblico sono stati Armando Incarnato e Mario Cusitore, new entry nel ruolo di cavaliere dopo aver corteggiato Ida (in qualità di tronista) nella precedente edizione.

Com’è noto per quell’esperienza le cose non sono andate come si sperava, tanto che Ida ha abbandonato il trono a causa delle numerose segnalazioni arrivate su Mario, riguardanti presunti incontri con altre donne al di fuori del programma. Nonostante Mario abbia ribadito più volte di essere realmente interessato alla parrucchiera di origini siciliane, quest’ultima non gli ha voluto dare altre possibilità.

Ritrovare Cusitore seduto tra i cavalieri del parterre del Trono Over ha fatto storcere il naso a qualcuno, in particolare ad Armando Incarnato, che non ha perso tempo a criticarlo per la sua decisione di partecipare al dating show nonostante in passato avesse affermato di non volerlo fare. Armando lo accusa di incoerenza, menzionando il tatuaggio di Ida e insinuando che Mario non rispetti le donne con cui si relaziona.

Mario risponde senza agitarsi, affermando che non è lì per fare polemica e che, in ogni caso, la sua partecipazione non è stata una sua iniziativa, ma un invito ricevuto. Gianni Sperti difende Mario, sottolineando che non è stato lui a chiedere di tornare nel programma.

A quel punto, Maria De Filippi interviene per interrompere la discussione, zittendo Armando e ricordandogli che non è lì per parlare solo di Mario. Il pubblico in studio applaude alla presa di posizione della conduttrice, che cerca di far proseguire la puntata senza ulteriori polemiche, affermando che il pensiero di Armando su Mario è già chiaro a tutti.