Temptation Island dal successo dell’estate alle accuse di questa settimana: “Ormai è tutto uguale”

Temptation Island non teme la concorrenza, è amatissimo dal pubblico ma ha fatto un errore che i fan hanno notato

In questi giorni si sono sollevate delle discussioni su Temptation Island, il reality show che ha trasformato l’estate di Mediaset in un appuntamento imperdibile, quasi al pari del Festivalbar degli anni Novanta.

Si sa che con l’isola delle tentazioni la musica non c’entra niente: qui a tenere catalizzata l’attenzione del pubblico sono i tradimenti, i litigi, le passioni, l’amore più turbolento che c’è. Una miscela esplosiva che ha consacrato il format come un successo televisivo, se non un vero e proprio fenomeno culturale, con ascolti stellari.

Il programma di Filippo Bisciglia, per tutti questi motivi, è stato promosso con un doppio appuntamento che si è confermato vincente dal punto di vista pubblicitario, ma qualcosa non è andato come previsto.

Temptation Island bellissimo, ma il troppo stroppia?

Temptation Island è un format italiano nato in principio con il nome Vero Amore, prodotto da Fascino PGT e Banijay Italia, approdato in prima serata su Canale 5 dal 19 maggio 2005. Si tratta in realtà della versione italiana del programma televisivo olandese Blind Vertrouwen (Fede Cieca), creato da Endemol, lanciato e adattato in diversi paesi.

Un programma che in Italia ha raccolto un successo strepitoso fin dall’inizio, trainato anche da Uomini e Donne, a cui dà il cambio quando quest’ultimo va in vacanza. E proprio la vacanza, o meglio, la sua “stagionalità” è un altro suo punto forte, che forse nella sua nuova versione autunnale si è rivelata un’arma a doppio taglio.

La decisione di Mediaset di capitalizzare il successo di Temptation Island, offrendo al pubblico una doppia stagione trasmessa all’inizio dell’autunno, non si starebbe rivelando completamente furba. È come quando il nostro piatto preferito ci viene proposto più di una volta nella stessa portata, finendo per “stancarci”, se non addirittura “nausearci”.

Certo, “nauseare” non è proprio la parola giusta, ma alcuni fan del programma sui social hanno criticato la scelta di Mediaset, accusandola di trasmettere sempre le stesse cose. La stagione autunnale, registrata in estate e trasmessa in autunno, è andata più che bene, ma ha anche offuscato “l’attesa” e l’unicità di un programma atteso ogni anno quanto il Festival di Sanremo. Cosa succederebbe se quest’ultimo venisse riproposto appena un mese dopo la sua messa in onda, con nuovi cantanti e nuove gare, ma mantenendo la stessa struttura di base?

Nonostante queste preoccupazioni, i dati di ascolto confermano il successo del programma, con uno share superiore al 22%. Temptation Island è così popolare che persino la Rai evita di programmare contenuti in diretta competizione con esso.