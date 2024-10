Kate e William la coppia reale che non ti aspetti: “Cosa bevono tutte le sere”

I Principi del Galles, Kate e William hanno un segreto d’amore. Cosa bevono tutte le sere per essere così innamorati.

Qual è il segreto di Kate e William per un amore da favola come il loro? Se lo chiedono in tanti, i Principi del Galles hanno dimostrato di essere vicendevolmente innamorati, dato che sono rimasti insieme nelle gioie e nelle avversità. Non è affatto scontato che una coppia riesca a superare lo tsunami motivo derivante da una diagnosi di cancro, eppure, loro ce l’hanno fatta.

Hanno dimostrato di essere uniti davvero, in salute e in malattia, il Principe infatti non l’ha mai lasciata sola, accompagnandola in questo delicato percorso di cure. Come è noto infatti, Kate Middleton si sta sottoponendo ad un trattamento chemioterapico preventivo, volto a scongiurare il rischio che il tumore torni in futuro.

Kate e William hanno un rituale di coppia preciso che assicura stabilità alla relazione

Gli effetti di tale terapia non sono affatto blandi, si vocifera infatti, che abbia perso molto peso e che la sua chioma sia particolarmente rada, proprio a causa delle cure. Non è poi da sottovalutare l’impatto emotivo e psichico che una diagnosi di cancro ha sul paziente e sulle persone alle care. Trattasi di un evento drammatico che colpisce non solo chi riceve la diagnosi, bensì tutto il suo entourage.

Ed è proprio in momenti come quello che sta vivendo Kate che è possibile capire su chi, davvero, si può fare affidamento. William ha dimostrato ampiamente di amare la sua consorte, al di là dei protocolli reali. Sembrerebbe che addirittura la malattia abbia consolidato il loro rapporto, lo sostengono alcuni esperti del linguaggio non verbale, che hanno analizzato i loro atteggiamenti nel corso delle ultimissime uscite pubbliche di entrambi.

I professionisti sostengono che l’affinità e la sintonia tra di loro sia aumentata, basta infatti osservare come si guardano. Il loro è stato definito lo “sguardo dell’amore”, soltanto le coppie molto innamorate, secondo gli esperti, riescono a fissarsi così intensamente negli occhi e con gioia. Ora è emersa un’altra importante verità sul loro rapporto di coppia, Kate e William sorseggiano tutte le sere una bevanda precisa.

Il loro è divenuto un rituale che ha cementificato l’unione. Sono soliti infatti sorseggiare un gin tonic che, secondo i beninformati, William prepara con le sue mani e lo serve poi a Kate. Trattasi di una consuetudine che ha reso più forte il matrimonio. Gli esperti delle relazioni ritengono infatti, che creare dei momenti dedicati esclusivamente alla coppia garantisca ed assicuri la longevità della storia.