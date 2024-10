Bonus da 500 euro, cambiano le regole per il 2024: attenzione, si potrà spendere solo così

Le nuove regole per il Bonus da 500 euro rappresentano un passo significativo verso una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi.

Il Bonus da 500 euro, destinato per l’aggiornamento professionale, sta per subire un’importante trasformazione nel 2024. Recentemente, un emendamento proposto dal senatore Marti della Lega, che consente l’acquisto di strumenti musicali con tale bonus, è stato integrato nel Decreto Legge Omnibus, approvato definitivamente anche alla Camera.

Questa modifica normativa apre nuove possibilità per i docenti, ampliando l’orizzonte dell’utilizzo del bonus e includendo strumenti musicali come opzione di acquisto.

Cambiamenti nelle restrizioni per l’acquisto di strumenti musicali

Fino ad oggi, l’acquisto di strumenti musicali era soggetto a restrizioni, come indicato in una FAQ rilasciata al momento del primo accredito del bonus nel 2015/16. In particolare, l’acquisto era consentito solo se lo strumento musicale era strettamente correlato alle iniziative del piano triennale dell’offerta formativa e al piano nazionale di formazione, come previsto dalla Legge n. 107 del 2015. Con le nuove regole, questa possibilità si estende a tutti i docenti, senza le precedenti limitazioni.

L’emendamento approvato aggiunge, infatti, “strumenti musicali” alla lista di beni acquistabili con il bonus, menzionati nella legge n. 234 del 2021. Inoltre, viene modificato anche l’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, includendo esplicitamente l’acquisto di strumenti musicali tra le opzioni di utilizzo del bonus. Questa evoluzione normativa non solo valorizza l’importanza della musica nell’educazione, ma mira anche a sostenere il mercato degli strumenti musicali, un settore che può trarre beneficio da un aumento della domanda grazie a questa nuova misura.

La piattaforma online Carta del Docente, fondamentale per la gestione del bonus, risulta attualmente bloccata per l’anno scolastico 2024/25. Un incontro previsto con il Ministro potrebbe fornire chiarimenti sulla data di riapertura e sull’ammontare del bonus che sarà accreditato. La piattaforma permette ai docenti di acquistare una vasta gamma di beni e servizi, tra cui libri, hardware e software, corsi di aggiornamento, abbonamenti a riviste, e ora, con le nuove regole, anche strumenti musicali.

Estensione del bonus ai docenti precari

Il Bonus da 500 euro è destinato ai docenti di ruolo, ma negli ultimi anni è stato esteso anche ai docenti precari tramite sentenze giudiziarie. Nel 2023/24, è stato riconosciuto anche ai docenti con supplenza al 31 agosto 2024, sebbene al momento non vi sia una normativa analoga per il 2024/25. È importante monitorare le future decisioni legislative per comprendere appieno l’accessibilità del bonus per i diversi profili di insegnanti.

Oltre al cambiamento relativo al Bonus da 500 euro, il DL Omnibus ha portato altre novità per il settore scolastico. Tra queste, l’estensione della tutela assicurativa per docenti e personale ATA e lo stanziamento di 4 milioni di euro per la contrattazione integrativa. Questi provvedimenti riflettono un impegno continuo per migliorare le condizioni lavorative e le opportunità di sviluppo professionale per il personale scolastico.