Selvaggia Lucarelli ha un figlio bellissimo: sua fotocopia

Selvaggia Lucarelli ha un figlio bellissimo, la somiglianza tra loro è evidente. Gli scatti sono divenuti virali.

La temutissima giurata di Ballando con le Stelle, il dance show di casa Rai condotto da Milly Carlucci sta entusiasmando i suoi fan. Grazie infatti ai suoi giudizi pungenti riesce a trasformare il palcoscenico del programma in un ring, sul quale vince chi le risponde con più sagacia.

Non di rado in seguito ai suoi pareri i concorrenti le rispondono senza mezzi termini, innescando delle polemiche che spaccano puntualmente il pubblico a metà. Il botta e risposta che negli ultimi giorni ha incendiato il gossip nostrano è proprio quello che riguarda la Lucarelli e l’ex opinionista del Grande Fratello, Sonia Bruganelli.

Tra di loro c’è stato uno scambio di parole infuocate che ha dato origine ad un dibattito social. Alcuni hanno preso le difese di Sonia, altri invece quelle di Selvaggia. Insomma in questi giorni, l’attenzione nei confronti dell’opinionista è altissima e, in tanti stanno cercando informazioni circa la sua vita privata. Sono molti i fan che desiderano conoscerla al di là della sua veste di giurata nel dance show.

Selvaggia Lucarelli ha un figlio bellissimo, chi è cosa fa il diciannovenne

Selvaggia Lucarelli è una compagna e madre amorevole e presente. Ha un figlio Leon, venuto al mondo dalla sua passata relazione con Laerte Pappalardo. Oggi, il giovane ha 19 anni e somiglia tantissimo alla sua mamma. Hanno un rapporto stretto, Selvaggia è una madre protettiva e presente, ma gli lascia la libertà di agire e di fare, come è giusto che sia. Qualche tempo fa, sui social è circolato uno scatto che lo ritrae in compagnia di suo padre e, in tantissimi hanno scorto la somiglianza con la Lucarelli, lasciando commenti di apprezzamento.

Selvaggia oggi è sentimentalmente legata alla star dei cooking show di Rai 1, Lorenzo Biagiarelli, ma è stata sposata con Pappalardo, figlio del celebre cantante Adriano. I rapporti con il suo ex non sono stati sempre sereni, specie in corso di separazione. Nonostante abbiano avuto delle problematiche, hanno fatto prevalere il buonsenso ed hanno stretto un rapporto civile, per preservare il benessere del figlio.

Entrambi i genitori hanno un buon rapporto con Leon, lo dimostra la serenità che ha in volto quanto è in loro compagnia. Il giovane è un appassionato di musica, calcio e politica. Ha frequentato il Liceo Linguistico a Milano e, come tutti i suoi coetanei si tiene aggiornato attraverso i social.