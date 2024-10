Kate e l’abbraccio con Liz, che cosa si sono dette: “Mi ha fatto domande bellissime”

L’incontro tra la Principessa del Galles, Kate Middleton, e Liz Hatton, una giovane ragazza dello Yorkshire, è stato un momento di rara bellezza e autenticità.

Liz, appena sedicenne, sta affrontando una delle sfide più difficili della sua vita: un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde, una forma di cancro rara e aggressiva.

Nonostante il peso della malattia, Liz mantiene la sua forza interiore e l’entusiasmo per la vita, trovando conforto e speranza in una delle sue più grandi passioni: la fotografia.

La forza di vivere oltre la malattia

Fin dall’inizio del 2024, anno in cui le è stata diagnosticata la malattia, Liz ha deciso di non lasciarsi definire dal cancro. Con determinazione, cerca di vivere ogni giorno concentrandosi sulle cose che ama, trovando nella fotografia una via di fuga, un mezzo per esprimere se stessa e per catturare momenti di normalità. È proprio questa passione comune che ha reso l’incontro con Kate Middleton così speciale e significativo.

Durante il loro dialogo, Kate e Liz non hanno parlato di malattia, ma di sogni, passioni e, naturalmente, di fotografia. Liz ha raccontato al Times l’emozione di discutere di fotografia con la principessa: «È stato bello parlare con la principessa Catherine di fotografia, perché so quanto lei la ami. È sempre fantastico condividere ciò che ti fa sentire vivo, e per me la fotografia è questo». Queste parole risuonano come una testimonianza della resilienza e della forza di Liz, che trova nella fotografia una forma di resistenza e di espressione creativa.

Kate Middleton, nota per il suo amore per la fotografia, ha mostrato grande sensibilità e partecipazione durante l’incontro. Ha rivolto a Liz molte domande su cosa le piacerebbe catturare con la sua macchina fotografica, dimostrando un interesse genuino per le aspirazioni della ragazza. La madre di Liz ha espresso gratitudine per la gentilezza della principessa, sottolineando come le domande di Kate fossero delicate e premurose. «Non hanno mai parlato di salute, perché per Liz è importante non essere definita dalla sua malattia. Hanno parlato di ciò che amano, di cosa le ispira», ha raccontato.

L’incontro non è stato solo un momento di connessione tra due persone, ma un esempio di come la fotografia possa essere un linguaggio universale, capace di unire e ispirare. Liz ha trovato in Kate una persona con cui condividere la sua passione, e questo ha reso l’incontro un’esperienza arricchente e motivante. La madre di Liz ha anche evidenziato quanto Kate sia stata premurosa nell’includere il resto della famiglia nella conversazione, creando un’atmosfera di gentilezza e autenticità. «Sono persone così amabili, gentili e genuine», ha concluso, sottolineando l’impatto positivo che l’incontro ha avuto su tutta la famiglia.