Gözleme, il must di Istanbul da gustare mentre segui ‘La Rosa della Vendetta’: la ricetta è semplicissima

Preparare il gözleme a casa non è solo un modo per gustare un piatto delizioso, ma anche un’opportunità per avvicinarsi alla cultura turca.

Se c’è un piatto che incarna perfettamente l’essenza della cucina turca, è sicuramente il gözleme. Questo tradizionale pane turco ripieno rappresenta un vero e proprio must da gustare, soprattutto mentre si segue una serie avvincente come ‘La Rosa della Vendetta’.

Il gözleme è una prelibatezza che può essere assaporata in qualsiasi momento della giornata, ma trova il suo massimo splendore quando viene preparata con amore e cura.

Origini e tradizione del gözleme

Il gözleme ha radici profonde nella cultura turca, risalendo ai tempi delle antiche tribù nomadi. Tradizionalmente preparato su una piastra di metallo chiamata “sac”, questo piatto è una testimonianza della semplicità e bontà della cucina anatolica. È un piatto che unisce generazioni, spesso preparato dalle nonne e condiviso durante le riunioni di famiglia.

Per preparare il gözleme, gli ingredienti necessari sono pochi ma di qualità, e questo è uno dei segreti del suo successo. Si inizia con 380 grammi di farina, 190 ml di acqua e 80 grammi di olio extravergine d’oliva per l’impasto. Per il ripieno, la scelta può variare, ma una delle versioni più amate è quella con 500 grammi di spinaci o erbette e 200 grammi di feta, conditi con sale, pepe e un tocco di olio extravergine d’oliva o burro.

La preparazione del gözleme può essere vista come un rito culinario. Si inizia cuocendo gli spinaci o le erbette in una padella con una noce di burro o un filo d’olio, lasciandoli poi raffreddare. Mentre si raffreddano, si passa all’impasto. In una ciotola, si uniscono la farina, l’acqua, l’olio e il sale, impastando fino a ottenere una consistenza liscia e morbida. Dopo una breve pausa di dieci minuti sotto una ciotola capovolta, l’impasto è pronto per essere diviso in quattro parti.

Su un tagliere, si sminuzzano gli spinaci e si aggiunge la feta e il pepe. Ogni pezzo di impasto viene steso con il mattarello e farcito con uno strato sottile di ripieno. Le sfoglie vengono poi chiuse a mezzaluna, sigillate con i rebbi di una forchetta per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

La cottura del gözleme avviene in padella con un filo d’olio, per circa 3-4 minuti per lato, fino a quando entrambi i lati sono dorati e croccanti. Il profumo che si sprigiona durante la cottura è irresistibile e richiama subito alla mente l’atmosfera delle strade di Istanbul, dove i venditori ambulanti preparano gözleme caldi e fragranti per i passanti.

Un abbinamento perfetto per il divano

Godersi un gözleme appena fatto mentre si guarda ‘La Rosa della Vendetta’ è un’esperienza sensoriale completa. Il croccante della pasta si unisce alla morbidezza del ripieno, creando un contrasto che delizia il palato ad ogni morso. La serie, con le sue trame intricate e i personaggi affascinanti, si sposa perfettamente con un piatto che è altrettanto ricco di storia e sapore.