Antonella Clerici polemica a È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice protesta: “Ora rompo anche io””

Antonella Clerici come non l’avete mai vista prima d’ora: la conduttrice non ci sta e sbotta in diretta davanti a tutti, cosa è successo.

Da anni soprannominata la “signora del mezzogiorno”, Antonella Clerici è diventata una presenza irrinunciabile per tantissime persone che, puntuali, aspettano le 12:00 per trascorrere il pranzo in sua compagnia. È Sempre Mezzogiorno, infatti, è ormai un appuntamento fisso per molte telespettatrici, soprattutto casalinghe, che vedono in lei una sorta di amica di famiglia, capace di intrattenere con il suo stile unico e inimitabile.

Quando, infatti, per un periodo Antonella si è allontanata dalla conduzione de La Prova del Cuoco, il pubblico non ha per nulla ben digerito la sua mancanza. Anzi, nonostante la professionalità di Elisa Isoardi che l’ha sostituita in quegli anni, i telespettatori non hanno mai dimenticato del tutto la Clerici e il suo modo di stare sullo schermo genuino, vivace e ironico, unito a un atteggiamento sempre positivo e accogliente.

È Sempre Mezzogiorno, accade di tutto in diretta: Antonella Clerici furiosa

Insomma possiamo dire come in più di 20 anni Antonella Clerici sia diventata un vero e proprio punto di riferimento per chi è alla ricerca di compagnia e leggerezza. Per questo motivo, ha sorpreso molti vedere la signora del mezzogiorno visibilmente arrabbiata in una delle sue ultime apparizioni televisive. Un’Antonella così furiosa e determinata non si era mai vista prima, tant’è che ha lasciato i suoi fan perplessi e quasi increduli.

Tutto è accaduto lunedì scorso durante la consueta diretta di È Sempre Mezzogiorno: la Clerici doveva lanciare il golden minute pubblicitario, ma a causa di un problema tecnico non è partito. E così, una volta tornati in studio la conduttrice ha voluto esporre tutte le sue perplessità con una sono risata.

“Ma che minuto è questo qua? Si chiama golden minute…A me è sembrato essere più di un minuto“, ha detto la Clerici senza mezzi termini, ma era soltanto l’inizio perché la conduttrice ha colto l’occasione per togliersi più di un sassolino dalla scarpa. “Quelli che stanno sempre buoni, zitti, cari sono quelli che invece non ottengono mai nulla, mentre quelli che rompono sono quelli che poi hanno sempre“.

Non è chiaro con chi ce l’avesse o a chi facesse riferimento, fatto sta che non le ha mandate a dire: “adesso rompo anch’io! Eh perché ogni tanto sempre fessa“. Insomma, la vis polemica non è mancata, anche perché trattandosi di pubblicità di certo non poteva essere ignorata togliendo così spazio alla puntata. “Ce lo toglierete da qualche altra parte, vero?“, ha chiosato la Clerici visibilmente infastidita.