Chanel Totti cambia look: taglia i capelli e li scurisce, fotocopia di mamma Ilary

Chanel Totti ha deciso di cambiare completamente look in vista dell’arrivo dell’inverno, così somiglia sempre di più alla madre famosa.

Chanel Totti ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto, la figlia dell’ex capitano giallorosso e di Ilary Blasi ha tagliato tutti i capelli e cambiato tinta. Dal biondo è passata al castano, con questa chioma scura è sempre più identica a Ilary Blasi.

Le foto del cambio look di Chanel Totti hanno conquistato i social, i suoi followers si sono scatenati nei commenti, notando la grande somiglianza con la madre famosa. Non è la prima volta che la ragazza “segue” la madre nei suoi cambi look. Così, dopo che anche Ilary da tempo ha abbandonato il suo biondo, la figlia diciassettenne adesso ha fatto lo stesso.

I nuovi capelli di Chanel Totti, la ragazza sta benissimo

Chanel Totti ha deciso di cambiare drasticamente il suo look, lei stessa ha raccontato che ha dovuto trovare il coraggio per tagliare tutti i suoi lunghi capelli biondi e scurirli. Fino a qualche giorno fa la ragazza aveva una lunga chioma biondissima, adesso ha optato per un taglio più corto e un castano chiaro davvero molto bello.

Come si vede dalle foto il risultato è sorprendente: con questi capelli Chanel Totti è identica alla madre Ilary Blasi. La ragazza ha conquistato tutti con le foto del nuovo look, raccontando a chi la segue che dovrà abituarsi a questo cambiamento, ma è convinta della scelta fatta. Tempo fa anche la madre aveva lasciato il biondo per passare al castano e adesso la diciassettenne ha voluto fare lo stesso.

Con l’arrivo dell’inverno ha optato per un look più adatto alla stagione fredda, lasciando il biondo estivo che ben si sposa all’abbronzatura a una tinta decisamente più scura. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a essere molto attiva sui social, dove condivide praticamente ogni giorno. Negli ultimi tempi in tanti si sono chiesti se sia tornata single dal momento che nelle recenti pubblicazioni non sembra esserci traccia di Cristian Babalus, il suo fidanzato.

Fino a qualche tempo fa condivideva spesso immagini con lui e adesso il giovane non compare da un po’ sul profilo di Chanel, che la storia d’amore sia finita? Potrebbe essere, intanto la piccola di casa Totti continua a spopolare sui social con i suoi look sempre più simili a quelli di mamma Ilary.