Meghan Markle regina della moda del riciclo, una piccola modifica e l’abito è come nuovo

Meghan copia Kate Middleton? L’arte del riciclo è da tempo abitudine della Principessa, ma oggi anche la Duchessa è solita farlo.

Meghan Markle sta facendo di tutto per emulare Kate Middleton, la sua acerrima nemica? È quanto sostengono gli insider, i quali non hanno dubbi a tal riguardo. Sembrerebbe infatti che l’ex attrice voglia seguire la strada tracciata dalla Principessa del Galles per acquisire sempre più consensi.

Infatti è noto che la consorte di Harry non goda di particolare stima da parte dei sudditi, i quali la ritengono la principale colpevole della freddezza che si è venuta a creare tra il Duca di Sussex e la sua famiglia d’origine. Sono anni infatti che Harry, William e Carlo intrattengono rapporti puramente formali, il clima è teso, freddo ed ostile.

Meghan Markle (nuova) regina del riciclo?

Per molti la causa del deterioramento del loro rapporto sarebbe proprio da imputare alla Duchessa, Meghan, la quale nutrirebbe una forte competizione nei confronti di Kate. I sudditi sono certi che sia stata proprio lei a condizionare Harry, inducendolo a prendere le distanze da Palazzo. Insomma, la Duchessa non è particolarmente simpatica ai supporter della Royal Family e, essendo lei conscia di ciò, starebbe provando a fare tutto pur di accaparrarsi i consensi dei sudditi, anche il riciclo.

I tabloid l’hanno paparazzata proprio di recente con un abito riciclato. È stata infatti beccata ad un evento durante il quale ha sfoggiato un vestito di Carolina Herrera, indossato già nel 2021 durante il Salute to Freedom Gala a New York. Meghan ed il suo staff, lo hanno reso impeccabile. L’abito per l’evento ha subito delle piccole modifiche, è stato infatti eliminato lo strascico rosso, mentre la scollatura che esalta il fisico mozzafiato della Duchessa non è stata toccata. Ha sfoggiato dei sandali gioiello bellissimi che hanno reso il look pazzesco.

Meghan dunque ha apportato dei piccoli mutamenti, ma il suo outfit era già noto ai più. Quella del riciclo è un’arte che da anni perpetra Kate Middleton, per questo, in tanti l’hanno accusata di copiare il suo stile. Non è chiaro se davvero abbia intenzione di riciclare i suoi abiti, proprio come fa la Principessa del Galles, al fine di ottenere una maggiore popolarità.

Quel che è certo è che trattasi di un’attività che ha iniziato a praticare di recente. I beninformati sostengono che la sua sia una mossa mediatica, finalizzata all’acquisizione di consensi. C’è poi chi la difende, descrivendola come una persona gentile e sensibile, attenta anche alla questione dell’inquinamento e dell’ambiente, per cui contraria agli sprechi e dedita al riciclo in ragione del rispetto che nutre per la natura.