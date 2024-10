Verissimo, l’aggiornamento sul tumore: Silvia Toffanin in lacrime per la confessione dell’attrice

Silvia Toffanin è scoppiata in lacrime dopo la confessione della sua ospita sulla malattia. Per lei è stato impossibile non commuoversi.

Il talk show Verissimo – condotto ormai da anni dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi – ha saputo sin dal primo momento catturare l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese che il programma ha in serbo per loro. Ad ogni puntata arrivano infatti in studio numerosi ospiti, che raccontano un po’ di sé e della propria vita lavorativa.

Di recente è ad esempio arrivata la confessione di un’attrice sulla malattia che l’ha colpita, e Toffanin è subito scoppiata a piangere.

La reazione di Silvia Toffanin alla confessione sulla malattia

Toffanin ha ospitato, durante la scorsa puntata di Verissimo, l’attrice Eleonora Giorgi e ha le ha dato la possibilità di parlare della sua malattia. La famosa interprete ha infatti annunciato, circa un anno fa, di aver ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas che l’ha costretta a sottoporsi a diverse cure e vari cicli di chemioterapia. Accanto a lei, ci sono sempre stati i suoi figli Andrea e Paolo, le due nuore e il nipotino Gabriele, a cui lei è profondamente legata. La Giorgi si è quindi collegata con lo studio di Verissimo per aggiornare tutti i fan sulle sue condizioni di salute, e Toffanin si è lasciata andare ad un pianto liberatorio.

L’attrice ha infatti spiegato di aver iniziato una nuova fase di chemioterapia, che deve ripetere ogni 14 giorni e che le causa malessere per 12 giorni, lasciandole di tregua solamente 2 giorni. Nel mese di gennaio, ha inoltre iniziato una cura con un farmaco sperimentale e ha ripercorso le tappe della sua malattia, scoperta un anno fa in occasione del suo settantesimo compleanno e cinquantesimo anniversario di carriera. Silvia Toffanin le ha inoltre mostrato un video di un suo carissimo amico, Cristiano Malgioglio, che ha rivelato di voler scrivere un album con dodici canzoni insieme a lei.

Ad un certo punto, la conduttrice si è commossa ed è scoppiata a piangere, dando un nuovo appuntamento a Eleonora Giorgi dopo la tac, in modo che possa nuovamente aggiornarla sul suo stato di salute. Dopo aver pianto, Toffanin ha poi chiesto scusa all’attrice per essersi mostrata in lacrime e la Giorgi l’ha rassicurata dicendo di non preoccuparsi perché era comunque bellissima. La stessa l’ha inoltre ringraziata per invitarla spesso nella sua trasmissione, perché ogni collegamento diventa per lei un momento di svago.