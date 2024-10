Auto a benzina ai titoli di coda: l’ultima notizia è la botta finale

Auto benzina ai titoli di coda: l’ultima notizia mette in crisi il mercato. Una botta finale inaspettata che è impossibile ignorare.

Nonostante la crisi del mercato dell’automobile e dell’intero comparto le vetture sono ancora uno dei mezzi di trasporto preferite dai consumatori. Certo i costi della benzina e l’esigenza di confrontarsi con mezzi sempre meno inquinanti ha alzato la spesa media di ogni famiglia in merito ai costi di una auto. Inoltre le recenti politiche green inducono indirettamente a cambiare la macchina: la spesa per il passaggio ad un auto elettrica non è indifferente, ma a quanto pare non più evitabile.

Le auto a benzina possono dirsi ormai ai titoli di coda. Oltre alle pressioni dei governi, e la continua esigenza di fronteggiare i problemi legati all’inquinamento le vetture tradizionali sembrano destinate a scomparire nel giro di pochi anni. Nonostante le diverse ricerche per realizzare un eco carburante, il futuro dell’autovetture a benzina sembra essere segnato. Inoltre l’esito di una recente ricerca realizzata Automobile Club norvegese ha dato la botta finale al comparto auto a combustione.

Lo studio ha infatti dimostrato che le auto elettriche hanno un tasso di guasti inferiore a quelle a benzina in condizioni climatiche fredde. Durante l’ondata di freddo del 2023 solo il 13% delle richieste di soccorso è stata fatta da proprietari di veicoli elettrici, il restante riguardava vetture a benzina o a diesel. La ricerca non ha considerato dell’età delle macchine: ovviamente le auto elettriche sono più nuove rispetto a quelle tradizionali e di conseguenza presentano meno guasti.

Auto elettriche più affidabili di quelle a benzina

La Norvegia è destinata a diventare il primo paese con un numero di auto elettriche notevole, maggiore a quelle tradizionali. Nonostante lo studio che mette in relazione positiva auto elettriche e freddo, c’è da dire che le batterie a litio perdono efficienza quando sono esposte alle basse temperature.

Uscale ha redatto un altro studio che si pone a favore dell’auto a benzina. Ha infatti affermato che i veicoli elettrici richiedono maggiore manutenzione di quelli a benzina e tendenzialmente presentano più difetti. Un dato che è destinato a cambiare nei prossimi anni, visto il continuo sviluppo del comporto elettrico.

L’attuale comparto macchine elettriche è notevole. Oggi la tendenza ad acquistare una macchina a batteria o ibrida è in continua crescita, una scelta opportuna oltre che green. A sottolineare l’importanza dell’avvento dei veicoli elettrici anche le tante colonnine che oggi sono presenti in tutti i centri urbani.