Carrello pieno ogni settimana con la regola 6 a 1: risparmi un sacco e compri di tutto

Desideri tornare a riempiere il carrello della spesa ogni settimana? Niente di più semplice in realtà: ti basta seguire la regola 6 a 1.

A causa dell’inflazione, del caro vita generalizzato e degli stipendi che non rispecchiano per nulla la realtà in cui viviamo, sono sempre di più le persone che si chiedono come poter fare la spesa in maniera intelligente. In altre parole, tutti si chiedono come sia possibile andare settimanalmente al supermercato senza per questo dover spendere una fortuna ogni volta.

Ebbene, proprio perché è stato comprovato come fare la spesa a “sentimento” non sia mai una buona idea – sia per il portafoglio che per la linea – è arrivato il momento di farsi furbi quel tanto che basta seguendo una regola in realtà molto semplice ma al contempo estremamente efficace. Stiamo parlando della regola 6 a 1 grazie alla quale potrai pianificare alla perfezione la spesa uscendo dal supermercato sempre col carrello pieno. Ma scopriamola insieme nel dettaglio.

Portafoglio ricco grazie alla regola 6 a 1: così fare la spesa sarà semplicissimo

Alla base della regola del 6 a 1 c’è la pianificazione: solo in questo modo e avendo consapevolezza dei propri acquisti sarà possibile non spendere più del necessario o comprare prodotti che effettivamente non ci servono. In tal ottica, grazie alla regola potrai suddividere la lista della spesa in sei categorie, così da acquistare un numero ben definito di alimenti per ciascuna senza strafare.

Grazie a questo metodo poi, potrai anche fare più attenzione a quello che compri bilanciando così la tua dieta seguendo così un regime alimentare equilibrato e variegato perché comprerai: