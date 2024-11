Belen, il nuovo attico di lusso a Milano: la cucina su misura, e l’arredamento di lusso

Belen Rodriguez ha recentemente cambiato casa, la show girl si è trasferita con i figli in un gigantesco super attico: le foto.

Belen Rodriguez dopo tanti anni ha deciso di acquistare una casa più grande, lo aveva annunciato tempo fa sui social, spiegando che si era fatto questo bellissimo regalo ed era davvero felice. E’ passata ormai qualche settimana da quando ha lasciato la sua vecchia casa milanese per trasferirsi in un gigantesco super attivo in un edificio prestigioso. Dalla cucina su misura al salone con vetrate, il nuovo appartamento è un vero spettacolo.

La show girl argentina ha condiviso diverse immagini della nuova casa, mostrando a tutti quanto sia bella e l’arredamento extra lusso che ha scelto. La casa ha anche un’ampia terrazza, cosa che non c’era nel vecchio appartamento, dove aveva un balcone grande ma nulla a che vedere con lo spazio esterno attuale.

Le foto della nuova casa di Belen Rodriguez, una vera meraviglia

Belen Rodriguez pare che davvero non abbia badato a spese per la nuova casa, la show girl ha mostrato gli interni del suo attico, facendo vedere come sia davvero stupendo. Si parte dalla cucina extra lusso, elegante e dalla linea sofisticata che è stata realizzata completamente su misura, con mobili bianchi e dettagli in altri colori e un tavolo snack in legno davvero meraviglioso, questo spazio della casa è un vero incanto.

Per non parlare del gigantesco salone con ampie vetrate e un divano di altissimo design, del marchio Edra, che può essere personalizzato e parte da un prezzo di 14.500 euro. Il pavimento è un parquet chiaro a spina di pesce che si adatta perfettamente allo stile minimalista scelto dallo show girl, molto elegante. Non mancano altre chicche di stile, come il particolare lampadario a soffitto o la lampada nera da terra che illumina lo spazio, così come il tavolino davanti al salotto.

Anche il resto della casa è bellissimo, per la sua stanza da letto Belen Rodriguez ha scelto una parete dietro al letto davvero particolare, con un motivo in rialzo a squame di una pallette di colori che vanno dal blu petrolio all’azzurro fumo. Il bagno padronale è qualcosa di meraviglioso, non manca una grande vasca da bagno e le pareti sono in elegante marmo. Il nuovo attico della show girl è una vera meraviglia, studiato in ogni minimo dettaglio e dove ogni complemento d’arredo è extra lusso.